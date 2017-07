10 vragen die je aan het eind van een sollicitatiegesprek kunt stellen

Een van de moeilijkste dingen vandaag de dag, is te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dus wanneer je aan het einde van een gesprek wordt gevraagd, “Heb je nog vragen?”, is het laatste wat je moet zeggen “Nee, eigenlijk niet.” Het zou ongeïnteresseerd kunnen overkomen. We hebben hier 10 vragen die je zou kunnen stellen om het gesprek succesvol af te ronden.

1. Hoe ziet de ideale kandidaat voor deze baan eruit?

Dit is een snelle, beleefde manier om uit te vinden als het bedrijf echt bij je past en als jij bij hen past. Het laatste wat je wilt doen is je tijd verspillen met gesprekken voor de verkeerde functie of bedrijf.

2. Krijg ik de kans om degenen waarmee ik ga samenwerken te ontmoeten?

Het is belangrijk om je baas en degenen waarmee je nou zal samenwerken als je de baan krijgt te leren kennen, voordat je de positie accepteert.

3. Hoe heeft deze functie zich ontwikkeld?

Dit is belangrijk om te weten omdat je er dan achter komt of deze baan doodlopend is of een opstapje.

4. Wie zijn de belangrijkste concurrenten? Wat maakt jullie beter?

Deze vraag laat zien dat je al nadenkt over de uitdaging van een gezonde concurrentie op de markt en dat je graag wilt scoren.

5. Naast de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor deze functie, welke andere vaardigheden zijn vereist bij deze baan?

Dit is net zo goed een feitenonderzoekende vraag voor jou als het voor hen is.

6. Wat vind u het leukste aan het werken voor dit bedrijf?

Hierdoor krijg je meer informatie over de cultuur van de werkplek.

7. Kunt u mij een voorbeeld geven van hoe ik samenwerk met mijn manager?

Dit geeft je de mogelijkheid om meer te weten te komen over de management stijl van het bedrijf.

8. Kunt u mij vertellen welke stappen moeten worden voltooid voordat uw bedrijf een aanbod doet?

Alles wat je te weten kunt komen over de tijdlijn van het wervingsproces is altijd goed.

9. Wat zijn de uitdagingen van deze functie?

Als de interviewer antwoordt met “Er zijn geen” ga dan verder met de nodige voorzichtigheid.

10. Welke informatie kan ik verschaffen wat het een gemakkelijke beslissing maakt om me aan te nemen?

Deze vraag zet de bal terug bij hun en zet ze echt aan het denken over de reden waarom ze met jou in zee moeten gaan in plaats van met een andere kandidaat.