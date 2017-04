10 vragen om je ex te stellen die je zullen helpen in de toekomst

Niet elke relatie heeft een gelukkig einde. Als dingen niet gaan zoals ze zouden moeten en je partner of jij de relatie verbreekt, betekent het dat jullie beiden iets verkeerd hebben gedaan. Tenzij je een slechte of vijandige relatie met je ex-partner hebt, probeer er dan achter te komen wat er fout ging door vragen te stellen. Zo kun je in de toekomst voorkomen dat dezelfde fouten weer worden gemaakt.

1. Heb je echt van me gehouden?

Deze schijnbaar domme vraag kan je redden van hartzeer in de toekomst. In het geval dat hij niet van je houdt, zul je op zijn minst weten hoe een man zich gedraagt die niets weet over ware liefde.

2. Waarom ging je ermee akkoord om de relatie te verbreken?

Als jij een einde aan de relatie hebt gemaakt, maar je deed het in woede en hebt er nu spijt van, zal deze vraag helpen bij het vinden van de waarheid. Misschien wachtte je ex hier wel op of hij opzettelijk geprobeerd je zo ver te krijgen dat je er een einde aan maakt.

3. Wat heb ik verkeerd gedaan?

Door deze vraag kun je achter je fouten komen. Blijf wel niet stilstaan ​​bij zijn woorden. Onthoud, dat wij allemaal negatieve eigenschappen hebben waar we ons van moeten ontdoen.

4. Wat kunnen we doen om onze liefde te redden?

Hoewel dit een soort “laten we het weer proberen” houding is, is deze vraag een effectieve manier voor jullie om te begrijpen dat de relatie voorbij is en dat er niets meer aan gedaan kan worden. Dit zal hopelijk helpen om verder te gaan.

5. Ben je ooit vreemdgegaan?

Misschien wil je dit liever niet weten, maar nogmaals, dan weet je wat je gemist hebt en genegeerd in de relatie.

6. Denk je soms nog aan me?

Alleen maar omdat een man aan je denkt betekent het niet dat hij van je houdt. Het betekent dat je een leuke vrouw bent met veel goede eigenschappen. En de reden wil je toch weten?

7. Had je respect voor mijn ouders, omdat ik je dat heb gevraagd?

Je wilt natuurlijk dat je toekomstige echtgenoot je ouders respecteert. Als je ex bekent dat hij je familie nooit leuk vond of heeft gerespecteerd, zorg ervoor dat je wat meer voorzichtig bent met je partners in de toekomst.

8. Vragen je ouders naar mij?

Soms heb je een fantastische relatie met de ouders van je partner. Niet omdat jullie uit elkaar gaan moet je ook met zijn ouders breken. Het is totaal oké om met hen in contact te blijven.

9. Wat denkt je nieuwe vriendin over mij?

Dit is duidelijk nieuwsgierigheid en niets meer.

10. Heb je er ooit aan gedacht of was je van plan om met me trouwen?

Jullie waren misschien vele jaren samen, dus heb je het recht om te weten of hij serieus over de relatie was. Als hij het niet was, kan je je conclusies trekken en dit soort type mannen in de toekomst vermijden.