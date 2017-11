10 weetjes over chocolade

Chocolade… We zijn er dol op! Het is een van de meest geliefde producten op aarde. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld wordt chocolade veelvuldig gegeten. We hebben hier dan ook 10 weetjes op een rij gezet.

1. Chocolade is goed om af te vallen

Het eten van pure chocolade (min 70%) activeert je metabolisme en is daarmee goed voor afvallen.

2. De grootste chocolade eters komen uit Europa, wij staan op de 13e plek met gemiddeld 4.5 kg chocolade per persoon per jaar.

3. Chocolade wordt gemaakt van een vrucht

De vrucht van de cacao boom, waar gemiddeld 40 pitten in zitten (cacao bonen genaamd). Van deze pitten wordt chocolade gemaakt, waar suiker, extra cacao boter en eventueel andere ingrediënten aan toegevoegd worden.

4. Chocolade is goed voor je gezondheid

Het eten van pure chocolade (min 70% cacao) is wetenschappelijk bewezen goed voor je gezondheid. Onder andere tegen hart en vaat ziekten en tegen tandbederf, en het heeft een gunstig effect op de bloeddruk en de bloedvaten dankzij de antioxidanten (flavonoïden) in cacao.

5. Chocolade maakt gelukkig

Onderzoek heeft aangetoond dat het brein van mensen die chocolade eten, meer endorfine aanmaakt – en endorfine is een van de boodschapperstoffen die betrokken zijn bij ons gevoel van plezier. Daarnaast zijn we evolutionair afgesteld op het waarderen van zoete smaken, chocolade voelt lekker aan in onze mond, en we associëren het bovendien met verwennerij en beloning, wat de plezierbeleving alleen maar versterkt.

6. Nederlanders eten gemiddeld 47 chocoladepaaseieren per persoon voor en tijdens Pasen.

7. Witte chocolade is geen chocolade.

Witte chocolade bevat cacaoboter, maar bevat geen cacaopoeder of vaste cacaobestanddelen die normale melk en donkere chocolade zijn kleur en smaak geven. Omdat cacaoboter eigenlijk niet goed smaakt, wordt het gemengd met melkvet, vanille en suiker voor een zoetere smaak.

8. De geur van chocolade zorgt voor ontspanning

Van chocolade is bekend dat het extreem verzachtende eigenschappen heeft. Een studie vond dat mensen meer ontspannen waren wanneer alleen de geur van chocolade in de buurt was.

9. Zwitserse mensen eten het meeste chocolade per jaar

Hoewel wij Nederlanders elk jaar heel veel chocolade eten, is dat niets vergeleken met de hoeveelheid die wordt gegeten in Zwitserland. Volgens onderzoek van Forbes en de Euromonitor eten de Zwitsers gemiddeld 19,8 pond chocolade per jaar en staan ze bekend als het grootste chocoladeconsumerende land ter wereld.

10. Het is een natuurlijk afrodisiacum

Phenethylamine, de chemische stof die we in ons lichaam produceren als we verliefd worden, is in overvloed in cacao gevonden! Omdat PEA warmtegevoelig is, ontbreekt veel van de PEA in conventionele gekookte en verwerkte chocolade. Daarom hebben liefde en chocolade zo’n diepe connectie!