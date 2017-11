10 winterse accessoires om je warm te houden

De winter is niet voor iedereen een pretje, en we weten eigenlijk nooit wat we kunnen verwachten met het Nederlandse weer. Maar gelukkig kun je je tegen de kou beschermen met de leukste accessoires. We hebben hier 10 op een rij gezet die je warm houden terwijl je er stijlvol uitziet.



Beenie € 69,95 via UGG.nl



Sjaal Giesswein € 39,99 via Zalando.nl



Oorwarmers Ted Baker € 37,95 via Zalando.nl



Handschoenen van schapenvacht € 149,95 via UGG.nl



Technische oorwarmers € 109,95 via UGG.nl



Lekker warmhoudertje OYSHO € 39,99 via Zalando.nl



Heerlijke sokken € 49,95 via UGG.nl



Sjaal Superdry € 44,95 via Zalando.nl



Muts Superdry € 29,95 via Zalando.nl



Wanten Even&Odd € 14,95 via Zalando.nl