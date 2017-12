Ook dit jaar laten we de feestelijke jurkjes, hoge hakken en nette pakken in de kast hangen, en gaan we massaal voor een “Ugly Christmas” Sweater! De vrolijke truien trend is nu alweer enige tijd overgewaaid naar Nederland, en ze zijn bij steeds meer winkels te koop. We zetten daarom hier 10 x kersttruien voor jou en je lief op een rij.

Voor dames



Missguided € 39,95



Topshop € 74,95



Vans € 69,95



Only € 26,95



Topshop € 49,95

Voor heren



Burton Menswear London € 38,95



Urban Classics € 39,95



Selected Homme € 59,95



Diesel € 179,95



Urban Classics € 39,95