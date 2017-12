10 x schattige kersttruien voor kinderen

De kersttruien zijn ook dit jaar weer helemaal in en een perfect alternatief voor een chique outfit. Super leuk om je kinderen dit jaar te kleden in een kersttrui zodat ze super feestelijk op de kerstfoto’s staan. We hebben hier 10 leuke kersttruien voor de kinderen uitgezocht.



Name it € 19,75



Marks & Spencer London vanaf € 24,95



Abercrombie & Fitch € 23,95



Outfit Kids € 23,95



Marks & Spencer London vanaf € 22,95



Marks & Spencer London vanaf € 22,95



Outfit Kids € 23,95



Name it € 23,95



Marks & Spencer London vanaf € 24,95



New Look € 18,45