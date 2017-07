Er komen zeker nog meer warme, zomerse dagen aan. Als je de volgende hittegolf goed door wilt komen, dan is een zomerjurk een must. We hebben hier 10 zomerjurkjes voor een warme dag voor je uitgezocht, en allemaal met korting!



Dorothy Perkins nu € 33,45



s.Oliver nu € 83,95



Samsøe & Samsøe nu € 63,95



KIOMI nu € 39,95



Benetton nu € 39,95



Tommy Hilfiger nu € 151,95



Benetton nu € 39,95



mint&berry nu € 55,95



Marc O’Polo nu vanaf € 95,95



Minimum nu € 47,95