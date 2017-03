100 budget superfoods

Als het gaat om gezond eten, is de wetenschap duidelijk; hoe minder eten dat verwerkt of zo weinig mogelijk geraffineerd is en vrij van additieven of andere kunstmatige stoffen, des te beter. Maar welke voedingsmiddelen geven de belangrijkste voedingsstoffen die waar voor je geld zijn? Het Australische Taste heeft de Top 100 superfoods 2017 uitgezocht, die allemaal verkrijgbaar zijn bij de supermarkt, betaalbaar zijn, gezinsvriendelijk, en ze smaken heerlijk. Hieronder de korte versie.

Amandelen

Appels

Avocado

Bananen

Gerst

Beef (mager)

Rode biet

Zwarte bonen

Bramen

Black-eyed bonen

Bosbessen

Borlottibonen

Paranoten

Broccoli

Spruitjes

Boekweit

Boter bonen

Kool

Cacaopoeder

Paprika (rood)

Wortels

Bloemkool

Chia zaadjes

Kikkererwten

Chili peper (vers)

Kruidnagel

Kaneel

Kokosnootolie

Koriander

Kwark

Komijnzaad

Paardebloem thee

Donkere chocolade (85% cacao)

Gedroogde vijgen

Sojabonen

Eieren

Extra vergine olijfolie

Venkelzaad

Freekeh

Knoflook

Gember

Goji bessen (gedroogd)

Groene thee

Boerenkool

Kangoeroe

Kimchi

Kiwi

Kombucha

Prei

Citroenen en limoenen

Linzen

Lijnzaad

Macadamia noten

Macadamia olie

Mango

Manuka Honing

Melk

Munt

Miso

Champignons

Mosterdzaden

Nootmuskaat

Haver

Sinaasappels

Papaja

Peterselie

Erwten

Pecan noten

Pompoenzaad

Pistachenoten

Granaatappel

Psylliumvezels

Quinoa

Frambozen

Rode druiven

Rode bonen

Rijst (bruin en zwart)

Ruccola

Rozemarijn

Salie

Zalm

Sardines

Zeewier

Sesamzaden

Snijbiet

Spelt

Spinazie

Aardbeien

Zonnebloemzaden

Zoete aardappel

Tahini

Tofu

Tomaten

Kalkoen (mager)

Kurkuma

Walnoten

Waterkers

Watermeloen

Tarwekiemen

Yoghurt (natuurlijke en ongezoete Griekse-stijl)