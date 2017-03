11 dingen om naar uit te kijken in de zoektocht naar een partner

We hebben vaak een lange lijst van belachelijke specifieke must-haves die een toekomstige partner moet hebben, maar die checklist verzekerd niet dat zo een man een goede partner zal zijn. Als je op zoek bent naar een man om te daten die ouder is dan 35, doe het niet – tenzij het antwoord ‘ja’ is tegen het meeste of alles van het onderstaande.

1. Hij heeft een goede relatie met zijn moeder, maar hij wordt niet sterk beïnvloed en gecontroleerd door haar.

Dit is van cruciaal belang. Als hij goed met zijn moeder is en haar respecteert, betekent dit dat hij van vrouwen houdt.

2. Hij heeft een paar goede, langdurige relaties achter de rug. Dit is natuurlijk afhankelijk van leeftijd. Maar als hij 35 of ouder is en nog nooit een relatie heeft gehad die langer dan een paar maanden heeft geduurd, moeten alarmbellen gaan rinkelen.

3. Nog een andere rode vlag is de man die zegt dat al zijn exen ‘gek’ of ‘bitches’ waren. Een of twee, misschien. Maar elke vrouw waarmee hij een relatie heeft gehad? Hij maakt ofwel zeer slechte keuzes of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zijn aandeel in waarom zijn relaties niet blijken te werken.

4. Hij heeft meerdere afgemaakte prestaties. Heeft hij meerdere studies niet afgemaakt? Is hij ontelbare keren verhuisd? Heeft hij veel verschillende banen gehad. Heeft hij in het algemeen grote plannen die nooit gebeuren? Als hij zulke dingen in zijn leven niet kan regelen, dan is hij niet van plan om een ​​betrouwbare, stabiele partner te zijn. Hij doet alles in een bevlieging.

5. Zijn huis is netjes ingericht en redelijk netjes. Een student wordt vergeven voor het feit dat hij oude meubels heeft en dat het huis slordig is, maar als hij 35 of ouder is en zijn leefruimte is, nou ja, onleefbaar, is dat geen goed teken. Hij is ofwel op zoek om gered te worden, of hij is vast blijven steken in zijn tienertijd.

6. Hij heeft sterke vriendschappen met zowel oude als nieuwe vrienden. De meeste mensen hebben vrienden vanaf ze op school of naar de universiteit gingen, maar als de enige vrienden die hij heeft afkomstig zijn uit het verre verleden, kan het een teken zijn dat hij vast zit. Veel gezonder is de man die vrienden uit alle periodes in zijn leven heeft: het laat zien dat hij in het moment leeft en met de jaren door groeit.

7. Hij kan lachen om zichzelf. Een gevoel voor humor is zo’n voor de hand liggende plus, dat het niet eens het vermelden waard is. Maar er is een verschil tussen het lachen met jou en met anderen en het kunnen lachen om zichzelf. De man die zichzelf te serieus neemt is vaak degene die een kwetsbaar zelfvertrouwen heeft met een vleugje narcisme.

8. Hij heeft geen woede kwesties. Mannen die een kort lontje hebben, die je het gevoel geven alsof je op eieren moet lopen, die jaloers zijn, humeurig en angstig – zijn allen aanwijzingen van emotionele instabiliteit, en moeilijk om mee te leven.

9. Hij verwijt niet iedereen van alles wat er mis is in zijn leven. Niet in staat om verantwoordelijkheid of schuld te nemen is een zeer onaantrekkelijk kenmerk voor iedereen – vrienden, familie of collega’s – maar vooral frustrerend bij een partner. Het beschuldigen van iedereen betekent dat hij nooit kritisch naar zichzelf kijkt en hoe ga je groeien zonder fouten toe te geven?

10. Hij is realistisch over relaties. Pas op voor de romanticus die voortdurend hamert over zielsverwanten, het lot en ware liefde. Hij heeft een sprookjesachtige visie van de liefde die idealistisch is. Echte relaties zijn nooit zo.

11. Hij is realistisch over seks. Elke man die de illusie heeft dat jullie altijd wilde seks zullen hebben, is niet realistisch. Begrijpen dat seks zijn pieken en zijn dalen heeft die afhankelijk zijn van andere gebeurtenissen in het leven en de leeftijd, is belangrijk.