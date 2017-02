Laten we eerlijk zijn, als je de 40 gepasseerd bent en opnieuw moet daten dan is dat heel anders dan dat je deed in je twintiger en zelfs dertiger jaren. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker daten kan zijn. Maar, ondanks wat sommigen je doen geloven, is het verre van onmogelijk om iemand te ontmoeten die perfect voor jou is als je al de 40 bent gepasseerd. Hier zijn 11 leugens over daten die vrouwen over de 40 zichzelf wijs maken.

1. Alle goede mannen zijn al bezet.

Dit zit vaak alleen maar in je hoofd. Als je op straat rond kijkt lijkt het er misschien op dat er alleen maar koppels rondlopen, maar statistisch gezien, moeten er gewoon leuke en goede alleenstaande mannen beschikbaar zijn. Misschien heb je ze nog niet ontmoet, maar als je je best doet zul je ze zeker tegenkomen.

2. Vrouwen over de 40 zijn niet zo gewild als jongere vrouwen.

Er zijn nog steeds mannen die op jongere vrouwen vallen, maar er zijn genoeg mannen (jongere en oudere) die zich zeker aangetrokken voelen tot vrouwen over de 40. Tegenwoordig zijn vrouwen boven de 40 nog steeds sexy en bovendien heel erg gewild.

3. Mannen zijn niet geïnteresseerd om te daten met iemand die al een moeder is.

Mensen met kinderen hebben de neiging om verantwoordelijk, zorgzaam, en onbaatzuchtig te zijn, waarschijnlijk meer dan hun jongere tegenhangers. Mannen voelen zijn aangetrokken tot verzorgende en zorgzame vrouwen, en een moeder is misschien precies waar ze naar op zoek zijn.

4. Op zoek gaan naar de liefde is niet de moeite waard.

Daten is moeilijk en je kan zeker op een punt komen dat je het gevoel hebt dat het te vermoeiend is en te veel inspanning kost. Maar dat gevoel is slechts een symptoom van je geloof dat je niet denkt dat het haalbaar is om liefde te vinden. Als je echt gelooft dat je de liefde zal vinden, dan weet je dat elke man die je ontmoet je een stap dichter brengt bij het vinden van de juiste man voor jou. Daten is een proces.

5. Mannen denken dat oudere vrouwen teveel relatie bagage hebben.

Ja, waarschijnlijk heb je veel relatie bagage, maar je moet de tijd nemen tussen het einde van een oude relatie en het begin van een nieuwe relatie voor zelfreflectie en groei. Bovendien kunnen mannen wel wat hebben, en krijgen ze er genoeg voor terug.

6. Als de man geen “10” is, dan hoeft het niet.

Als je zo denkt, dan zal je zeker heel lang single blijven! De kans dat Mr Perfect aan je deur zal kloppen is nul. De meeste mannen die je zult ontmoeten zullen niet de ware zijn. De perfecte man bestaat niet; hij is een mythe en een sprookje. Laat dit idee van perfectie achter je of je zal altijd single blijven.

7. Mannen worden geïntimideerd door een vrouw die alles lijkt te hebben.

Een man die 40 jaar of ouder is klaar om een teamgenoot en een ervaren vrouw te ontmoeten op dit punt in zijn leven. Ze willen een partner waar ze veel plezier mee kunnen hebben en die kan voldoen aan hun behoeften, zonder zich te bekommeren over een relatie die eenzijdig is en om iemand over het leven te leren. Ze weten dat je niet afhankelijk van hen zal zijn omdat je je eigen carrière en geld hebt. In principe heb je het voor elkaar en dat maakt je veel aantrekkelijker.

8. De meeste mannen zijn leugenaars, bedriegers en players.

Vrouwen die het een en ander hebben meegemaakt of mensen kennen die dit soort dingen hebben meegemaakt, hebben de neiging om dit te geloven, dat is begrijpelijk. Maar als je er even over nadenkt dan weet je dat nooit alle mannen zo kunnen zijn, het is gewoon niet mogelijk. Er zijn zeker mannen die niet bedriegen, liegen of weigeren te settelen. Als je van mening bent dat alle mannen verschrikkelijk zijn, zul je op zoek gaan naar bewijs dat je gelijk hebt. Probeer het een kans te geven.

9. Mannen willen vandaag de dag geen relatie.

Net als het vorige, moet je niet generaliseren. Hoewel niet alle mannen een langdurige relatie willen, zijn er zeker wel een heleboel die dat wel willen. Als je liefde wilt, moet je er wat voor doen en veel mannen ontmoeten en screenen. Met de juiste vragen en door op te letten en te luisteren kom je er al snel achter wat zijn bedoeling is. En aan jou de keuze of je er mee in gaat of niet.

10. Ik heb geen tijd om te daten.

Dit is iets wat vrouwen zichzelf voortdurend vertellen. Ja, we hebben het allemaal druk. Maar je maakt tijd voor wat je belangrijk vindt. Om liefde te vinden, moet je het een prioriteit maken. Neem minstens een keer per week een time-out van je drukke agenda om nieuwe mensen te ontmoeten. Als je dat niet kan of wilt doen, dan wil je geen liefde vinden.

11. Mannen willen geen vrouwen met oudere lichamen.

Een vrouw in haar jaren ’40 heeft geleerd om haar lichaam te omarmen, hoe ze er ook uitziet. Veel vrouwen van tegenwoordig zorgen goed voor zichzelf, eten gezond, sporten en voelen zich beter dan toen ze jonger waren. Mannen voelen zich aangetrokken door een vrouw die zelfverzekerd is en niet bang is om te vragen wat ze wil.