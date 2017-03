11 slimme voorjaarsschoonmaak hacks

Nu de dagen lichter beginnen te worden, is het enige nadeel dat stof en spinnenwebben duidelijk te zien zijn, en deze kun je niet negeren. Tijd voor een voorjaarsschoonmaak dus. Misschien heb je daar niet erg veel zin in, maar het is makkelijker dan je denkt om je huis spic en span te krijgen met deze 11 eenvoudige schoonmaak hacks.

1. Kaneel

Strooi 2-3 eetlepels kaneel op het tapijt en/of kleden en stofzuig het dan tot het huis zoet ruikt.

2. Kledingroller

Een kledingroller die je gebruikt om pluizen van je kleding te halen is ook nog handig voor in huis. Rol het over lampenkappen om stof te verwijderen.

3. Scheerschuim

Als je badkamerspiegel een beetje vies is, spuit dan een beetje scheerschuim erop veeg het af met een schone doek om het te ontdoen van alle vlekken.

4. Olijfolie

Olijfolie is niet alleen om mee te koken, het kan ook roestvrij stalen oppervlakken schoonmaken. Gebruik een klein beetje op een doek en veeg het over de keuken oppervlakken. Het zal hardnekkige vlekken en vingerafdrukken verwijderen en een glanzende finish geven.

5. Rubberen handschoenen

Rubberen handschoenen zullen je handen beschermen tijdens het schoonmaken en zijn ook een handige manier voor het verwijderen van haren van huisdieren. Wrijf terwijl je ze aanhebt op de meubels en ze blijven eraan vast zitten.

6. Baking soda

Als je geen zin hebt om je matras naar buiten te slepen om het te luchten, kan dat ook binnen. Strooi baking soda op het matras en laat het ten minste een uur rusten, maar het liefst acht. Stofzuig dan het overtollige zuiveringszout voor een ​​vers ontgeurd matras.

7. Magnetron

Desinfecteer je huishoud sponzen in de magnetron om hen een nieuw leven te geven. Zet ze in een bak met water en plaats het ten minste één minuut in de magnetron. Dit helpt om bacteriën in de spons te doden.

8. Azijn

Veeg vieze kranen af met een wattenschijfje gedrenkt in azijn om te helpen vuil en vlekken te verwijderen. Het werkt ook goed voor het verminderen van kalkaanslag.

9. Vaatwastabletten

Vaatwastabletten kunnen naast voor de afwas ook gebruikt worden om je wasmachine te behouden. Voeg om de paar maanden een vaatwastablet toe aan een lege cyclus bij 60 graden. Dit zal helpen om bacteriën te doden in de verborgen delen van de trommel en het voorkomt kalkaanslag.

10. Soda

Als je oven behoefte heeft aan een goede scrub beurt, is baksoda een goedkope maar effectieve reiniging oplossing.

Voeg soda en water in een spuitfles om hardnekkig vuil te verwijderen.

11. Wasmiddel

Wasmiddel dat geen bleekmiddel bevat, kan worden gebruikt om buitenoppervlakken zoals hout en beton te reinigen.

Voeg het gewoon toe aan een emmer water of als oplossing in je hogedrukreiniger.