11 tekens dat hij niet verliefd is

Verliefd zijn is een geweldig gevoel, maar je zou het nooit moeten afdwingen. Als je met iemand date die je constant aan je relatie status doet twijfelen, is het tijd om jezelf wat vragen te stellen. Je verdient iemand die met jou en alleen met jou wilt zijn. Hier zijn de tekenen dat hij misschien niet serieus met je is.

1. Hij heeft het altijd druk.

2. Hij stelt je niet voor aan zijn vrienden of familie .

3. Hij staat niet open ​​voor jou.

4. Jij maakt altijd plannen voor dates.

5. Hij stuurt je berichtjes maar belt je nooit.

6. Hij maakt geen toekomstplannen met jou.

7. Hij praat nog steeds over ex-vriendinnen.

8. Hij vermijdt alle vormen van affectie in het openbaar.

9. Hij annuleert vaak plannen.

10. Je voelt je ongemakkelijk als jullie samen zijn.

11. Hij neemt niet de tijd om je te leren kennen.