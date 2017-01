12 mooie Kroatische eilanden

Kroatië wordt vaak beschreven als het land van duizend eilanden. Het grootste gedeelte ervan is onbewoond maar misschien juist daarom beeldschoon. Van de bewoonde eilanden die geschikt zijn voor vakantie hebben we de twaalf mooiste, meest geliefde uitgekozen.

1. Eiland Brac. Brac wordt gekenmerkt door witte kalkstenen rotsen, groene olijfboombossen en een heldere, blauwe zee. Brac’s wereldberoemde strand is Zlatni Rat „ Gouden Hoorn” naast Bol. Beide stranden van de 500 meter lange landtong zijn familiestranden van fijne kiezel, ondiep en met warm water. Het andere bekende strand is hier op een ietsjes verborgen plek, maar het is in ieder geval een bezoek waard: het is een strand met rood zand aan de Baai van Lovrecina. De bekendste vakantieplaatsen van het eiland zijn: Supetar – hier leggen de ponten en de boten aan. Aan de rechter- en linkerkant liggen Sutivan en Sumartin, in het midden van het eiland Brac, de hoofdstad met bezienswaardigheden en festivals, en Milna, het vissersdorpje met mooie zandstranden.



2. Eiland Ciovo. Ciovo kan van de stad Trogir via een brug bereikt worden, het eiland en de stad zijn samengevoegd. Het eiland is rijk aan historische monumenten, mediterrane planten, mooie stranden en uitgaansmogelijkheden. De twee steden Okrug Gornji en Okrug Donji zijn met hun beschermde baaien een uitstekende plaats voor watersporten. Er vinden hier festivals plaats en er zijn heerlijke restaurants en uitgaansgelegenheden. Hier bevindt zich het beste strand, de 2 kilometer lange „Trogir’s Copacabana”, tevens het naturistenstrand van Mavarstica. Daarnaast zijn er ook het Saldun en Kava strand en vele kleine, sfeervolle stranden op Mastrinka en Arbanija. Slatine is de havenstad waar je boottochten kunt nemen.



3. Eiland Cres. Van het eiland Krk kunnen we met de pont op dit door de toeristen nog niet echt verstoorde eiland komen. In de hoofdstad Cres is ook alleen voetgangersverkeer! Een bezienswaardigheid is het zoetwatermeer Vranjsko in het midden van het eiland. Het mooiste strand van het eiland, Sveti Ivan, ligt bij Lubenice. Er is hier ook een prachtige, blauwe grot. Het is een beetje moeilijk te bereiken, daarom is het strand van de camping van het kleine vissersdorp Martinscica een aanrader voor gezinnen met kleine kinderen. Dit is een zandstrand dat langzaam dieper wordt. Van Cres kan je via een brug Losinj bezoeken en met de boot langs de circa 30 eilandjes om Cres heen varen.



4. Dugi Otok. Van de haven van Zadar kan je met de pont dit mooie eiland bereiken. Zoals de naam ervan het al zegt – dugi betekent lang – is dit een smal, lang eiland en de ingang van het Nationaal Park Kornati. Het heeft twee grotere havens: het door olijfboombossen omringde Brbinj waar de pont aankomt en de hoofdstad Sali waar de passagiersboten aanleggen. Het eiland is een ideale plek voor zeetochten en watersporten. De mooie vuurtoren van Veli Rat is bewoonbaar. Er zijn drie meren op het eiland. Het meest interessante is het zoute meer in Natuurpark Telascica waar de badgasten dagelijks uit heel Dalmatië met de boot aankomen. Het water hier is veel zouter dan het zeewater, men kan er niet in zinken. Het eiland en het reservaat is vol met wilde ezels en exotische planten.



5. Eiland Hvar. Het is bijzonder vanwege de lekker ruikende rozemarijn – en lavendelvelden. Van Split kom je met de pont in het stadje Stari Grad aan dat de oudste nederzetting van Kroatië is en veel bezienswaardigheden en programma’s biedt. Belangrijke vakantieplaatsen zijn Jelsa met zijn zandstrand Grebisce, het charmante vissersdorpje Vrboska met het Vissersmuseum en met baaien van zand. Op de zuidelijkste hoek van het eiland bevindt zich Sucuraj vanwaar ponten naar Drvenik vertrekken. We hebben het nog niet over de hoofdstad Hvar gehad met verscheidene mogelijkheden voor cultuur en uitgaan. Tegenover het eiland bevinden zich de “Hel”-eilanden waar je met watertaxi’s rond kan varen of op afwisselende stranden kunt liggen. Aan de zeekant van het eiland zijn er drie vakantiedorpen: Ivan Dolac, Sveta Nedelja en Milna.



6. Eiland Korcula. Veel mensen zijn van mening dat Korcula het mooiste Kroatische eiland is. Het kan van Split met de pont bereikt worden. Op Korcula kan je middeleeuwse gebouwen, smalle steegjes, veel groen, kristalheldere zee, lekkere wijnen en uitstekende zandstranden vinden. Een spannend evenement is het middeleeuwse riddertoernooi – Moreska – eind juli. Vakantieplaatsen zijn: de hoofdstad Korcula vanwaar je met de pont naar het schiereiland Peljesac of het schilderachtige eiland Mljet kan gaan, of met de watertaxi rond de 19 kleine Skoji-eilanden tegenover Korcula kan varen. Lumbarda heeft twee bekende zandstranden (Bili Zal en Przina), de haven Vela Luka is een echt duikersparadijs en kuuroord met thermaal water. Brna en Prizba zijn aan de kant van de open zee plekken voor liefhebbers van een rustige vakantie.



7. Eiland Krk. Dit is misschien het grootste eiland van de Adriatische zee. De eerste plaats is Omisalj, een echte vakantiestad waar het leven bruist. Njivice en Malinska zijn rustigere stadjes. Op het strand bij Punat is een watercentrum en een enorme waterglijbaan. De hoofdstad Krk biedt veel bezienswaardigheden en is rijk aan programma’s. In Baska vinden we één van de mooiste kiezelstanden van Kroatië – het Vela Plaza is twee kilometer lang. De naastliggende gemeente Stara Baska heeft zijn oude karakter bewaard en het strand hier is ook heel mooi. Vrbnik is een klein dorp op de top van een grote heuvel met een sprookjesachtig uitzicht. Bekend is ook Silo, de baai met ondiepe zandstranden en met zwarte modder die voor medicinale doeleinden wordt gebruikt. Het wegennet en de fietspaden van het eiland zijn goed te noemen, het is aan te raden om er gebruik van te maken en ontdekkingstochten te maken op het eiland.



8. Eiland Losinj. Het staat bekend vanwege zijn gezondheidstoerisme en de dichtbij levende dolfijnen kolonie. Van de twee steden met misleidende namen is Mali Losinj groter en meer ontwikkeld en heeft Veli Losinj zijn oude gezicht met smalle steegjes bewaard. Er zijn prachtige stranden op het eiland, hoewel niet van het soort met palmbomen en ligstoelen. De zeer schone, rotsige kiezelstranden van de twee baaien, – Cikat en Suncana Uvala – hebben ook stukken met zand, en Liski is een schitterend wit zandstrand. Op de kleine eilanden (Ilovik, Susak, Orjule en Unije) die vanaf dit eiland met de watertaxi of de boot te bereiken zijn, zijn ook uitstekende stranden te vinden. Voor de duikers zijn er in de nabijheid grotten, banken en een scheepswrak te ontdekken. Je kan er ook wandeltochten maken en fietstochten op de 30 kilometer lange fietspaden.



9. Eiland Murter. Een populaire bestemming onder duikers en zeilers. Tisno is door een brug met het vasteland verbonden. Het is een goede keus voor zowel een rustige als een actieve vakantie. In de buurt zijn er nationale parken (Kornati, Paklenica en Krka) en natuurparken (Telascica en Vransko jezero). De bekendste vakantieplaatsen van het eiland zijn Tisno – een moderne plaats met enorme pleinen en parken bij de ingang van het eiland, Betina – die een hele mooie ligging heeft en over drie uitstekende zand/kiezel stranden beschikt (Zdrace, Plitka Vala en Kosirina), Jezera – van de haven vertrekken boten naar de andere eilanden, vanaf hier kan de hele Kornati-archipel bereikt worden. De hoofdstad Murter – met een mooi oud centrum en mooie zandstranden als Cigrada, Podvrske en Slanica. Murter staat ook bekend vanwege het maken van olijfolie en sportvissen. Er worden hier big game fishing tochten georganiseerd.



10. Eiland Pag. De ene kant is helemaal kaal maar aan de zeekant groeien er wel planten. Van Zadar kan het zowel via een brug als met de pont bereikt worden. De witte rotsen spiegelen zich mooi aan de blauwe zee. De vakantieplaatsen zijn: Pag, de hoofdstad is van Italiaanse stijl, Mandre is voor rustige ontspanning, Novalja is een bruisende stad met het bekende kiezelstrand Zrce Beach waar het strandfeest vanaf vier uur ’s middags tot in de ochtend duurt en het naturistenstrand Strasko. Naast het dorp Metajna is Rucica, een mooi, romantisch strand met witte kiezel. Op het eiland zijn er twee goede zandstranden, de vijf kilometer lange Sveti Duh en Trincel. Op het eiland zijn er fietspaden van 100 kilometer, het is de moeite waard om de fietsen mee te nemen.



11. Eiland Pasman. Vanaf Biograd kan het met de pont bereikt worden. Met het naastliggende Ugljan is het met een brug verbonden, de twee eilanden waren vroeger één. Het landschap is met bergen en heuvels, tierende planten en mooie stranden gevuld. Er zijn talloze onbewoonde eilanden in de buurt te ontdekken. Op het eiland is er maar één weg die de plaatsen verbindt. Alle plekken hebben tenminste één mooi, ondiep zandstrand en zijn allemaal gratis. Dobropoljana, Mrljane, Pasman, Kraj (strand Tratica), Nevidane, Zdrelac (strand Matlovac) en Tkon (7 prachtige baaien van zand. De beste zijn Vruljica, Juznja en het strand Ugrinic. Sovinje is een naturistenstrand). Op Pasman is er geen nachtleven, dit is meer een plek voor strand, ontspanning, dagtochten en sporten.



12. Eiland Rab. Rab is het meest geschikt voor een strandvakantie. Het meest bekende dorp is Lopar. Het eiland heeft 22 stranden waarvan het ondiepe Paradijsstrand (Rajska Plaza) met fijn zand en warm water een perfecte keus voor kleine kinderen is. Hier bevindt zich ook het Sahara strand, een geliefde plek onder naturisten. Pudarica van circa 10 kilometer van de stad Rab is een soort dag en nacht open feeststrand en Suha Punta is een heel mooi stuk kust. Op het eiland zijn er veel kleinere vakantiedorpen: Barbat, Banjol, Palit, Kampor, Mundanije, Supetarska Draga, Rab en het eerder al genoemde Lopar. Bezienswaardigheden zijn er alleen in de hoofdstad, evenementen worden echter in het hoogseizoen ook op andere plekken georganiseerd. Het is de moeite waard om met de boot of het schip naar de omringende eilandjes te varen of vanuit boten met een glazen bodem de flora en fauna in de zee te bewonderen.