12 redenen waarom mannen met katten ideaal zijn

Ja, mannen met honden zijn super leuk, maar een man met een kat kan een geweldige man zijn. Waarom? We hebben hier 12 redenen op een rij gezet.

1. Ze hebben een gevoel voor humor.

Katten doen de leukste en grappigste dingen, dus ze moeten wel een gevoel voor humor hebben.

2. Ze zijn attent.

Deze mannen denken ook aan anderen, anders zouden ze geen huisdier hebben.

3. Ze waarderen de kleine dingen.

Katten zijn zeer onafhankelijk dieren, dus wanneer ze besluiten met je te spinnen, of zich op je te nestelen, betekend het wat. Deze mannen begrijpen en waarderen dus hoe belangrijk de kleine dingen zijn.

4. Ze zijn goed in delen.

Hun eten, hun bed, hun bank … katten mensen zijn gewend om hun dingen te delen met iemand anders, dus ook met jou.

5. Stemmingswisselingen zijn niet onbekend voor hen.

Katten zijn vaak humeurig. Soms wil een kat met je spinnen, en het volgende moment moet je niet in hun buurt komen. Dus onze maandelijkse stemmingswisselingen, zullen ze volledig begrijpen.

6. Ze komen tegemoet aan je wensen.

Het hebben van een kat betekent dat je dingen moet doen wanneer ze dat willen. Deze mannen zijn dus goed getraind door hun kat.

7. Ze zullen niet weglopen als het moeilijk wordt.

Als dingen moeilijk worden, rennen deze mannen niet weg en stoppen ze niet met houden van hun kat, ondanks de honderden keren dat hun kat ze heeft uitgedaagd.

8. Ze zijn verantwoordelijk.

Katten hebben verzorging nodig. Hun nagels moeten worden geknipt, hun vacht moet worden geborsteld, hun kattenbakken moeten worden verschoond, ze moeten eten en drinken, en ze moeten naar de dierenarts. Je weet dus dat je op ze kunt rekenen.

9. Ze zijn gelukkigere mensen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat het hebben van huisdieren daadwerkelijk kan helpen tegen stress, depressie, en het zorgt ook voor emotionele en sociale ondersteuning. Iedereen wil toch met een gelukkigere man zijn!

10. Ze zijn goed in communiceren.

Communicatie is erg belangrijk voor een goede relatie. Mannen met katten kunnen dit goed, want ze begrijpen wanneer hun kat miauwt en wat het betekend.

11. Ze zijn niet bang voor betrokkenheid.

Deze mannen hebben zich reeds verbonden aan hun kat en weten dat dit voor altijd is. Een relatie aangaan zal hen niet afschrikken.

12. Ze hebben kunnen oefenen om een vader te zijn.

We weten dat kinderen niet voor iedereen geschikt zijn, maar als je een gezin wilt, is het handig dat je man een goede vader is. Met een kat is hij gewend om midden in de nacht op te staan, te spelen, en de kattenbak te verschonen. En als hij zoveel van zijn kat houdt, zal hij nog meer houden van jullie kind.