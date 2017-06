Vergeving is een essentieel onderdeel van spirituele groei en een noodzakelijk om karma te reinigen. Als je niet kan vergeven, zul je nooit echt kunnen liefhebben. Woede en wrok kunnen je hierin tegenhouden. Er zijn drie soorten van vergeving: anderen vergeven voor iets waarmee ze je gekwetst hebben, anderen vragen om je te vergeven voor iets waarmee jij ze gekwetst hebt, en jezelf vergeven voor iets waarmee je jezelf hebt gekwetst. Ongeacht de situatie, hier zijn 12 stappen die leiden tot vergeving.

1. Verantwoordelijkheid

De eerste stap in het vergeven is om verantwoordelijkheid te nemen voor je emoties, niet per se de verantwoordelijkheid voor de situatie, maar hoe het ervoor zorgt dat jij je voelt. Emoties zijn een keuze. Om te vergeven moet je erkennen dat het jou emotie is en stoppen met anderen de schuld te geven voor hoe jij ervoor kiest om je te voelen. De pijn is echt, maar het lijden is een keuze.

2. Aanvaarding

Wat gebeurd is, is gebeurd. Je kunt het verleden niet veranderen. Door te accepteren wat er gebeurd is, kun je het verleden achter je laten en leven in het heden. Dit betekent niet dat je moet vergeten wat er gebeurd is, maar er bij blijven stilstaan of wensen dat het anders was, helpt niet. Accepteer het, leer, en beginnen met het creëren van de toekomst die je verdient.

3. Scheiding

Een van de belangrijkste onderdelen van vergeving is om de persoon te scheiden van de handeling. Er zijn vele dingen die nooit vergeven kunnen worden: moord, verkrachting, kindermisbruik, etc. Echter, je kunt altijd de persoon vergeven die de daad heeft begaan. Richt je vergeving op de persoon, niet wat er werd gedaan door de persoon.

4. Vrijlating

Welke emoties je nu nog voelt, woede, verdriet, angst, schuldgevoelens, zijn de stress en woede die nog in je zitten. Neem de tijd om stil te zijn, wees je bewust van de emoties, en voel het dan fysiek in je lichaam. Het zal verschijnen als pijn, benauwdheid, of ander ongemak. Doe nu iets fysieks om de sensatie vrij te laten. Dit kan springen, rennen, schreeuwen, of krachtig ademen zijn. Wat je ook doet, het moet enige inspanning vergen.

5. Begrip

Vervolgens kijk of je kunt beginnen met begrijpen waarom deze persoon dit zou kunnen hebben gedaan en wat er op dat moment gaande was in het leven van die persoon. Verplaats jezelf in de schoenen van die persoon en vraag jezelf af: “Wat zou mij zo ver brengen om dat te doen?

6. Karma

Karma is soms moeilijk te accepteren. In de spirituele wereld is alles het resultaat van karma, dus wat er met je is gebeurd is het resultaat van een eerdere handeling van jou. Overweeg daarom dat de persoon die je pijn heeft gedaan bezig was met het creëren van toekomstige karma voor hem/haarzelf, maar ook degene was die jou karma kwam brengen.

7. Mogelijkheid

Elke ervaring of situatie is een gift om te groeien. Als je het leven ziet als problemen, mis je deze gaven. Het maakt niet uit hoe donker de ervaring was, kijk naar een nieuwe kans. Je kracht en bewustzijn komt van het zien van mogelijkheden.

8. Meditatie

Meditatie is een krachtige tool die je zou kunnen helpen in het proces van vergeving. Met een stille meditatie kun je de blokkades die lijden veroorzaken op natuurlijke wijze loslaten.

9. Vergeven en (misschien) vergeten

Als je kunt vergeven en vergeten, is dat geweldig. Dit is echter niet nodig. Als iemand je heeft geschaad, betekend vergeven niet dat je de rest van je leven met hen moet doorbrengen. Als de persoon een misdaad heeft gepleegd, betekend vergeven niet per se dat hij of zij niet juridisch moet worden gestraft. Vergeef, maar gebruik je gezond verstand.

10. Delen

Als in de situatie een andere persoon die dicht bij je staat betrokken is, deel je gevoelens en sta toe dat dat de andere persoon zijn of haar gevoelens met je deelt. Dit kan een sterke betekenisvolle relatie creëren in de toekomst. Echter, doe dit alleen als jullie beiden er klaar voor zijn.

11. Bewustzijn

Net als zoveel andere dingen in je leven, is de beste aanpak preventie. Als je je bewust bent van je keuzes, zul je hopelijk in de toekomst situaties die kwetsend zouden kunnen zijn, vermijden. Als je merkt dat je in een dergelijke situatie komt, hoe sneller je je emoties kan verwerken, hoe minder je zult moeten vergeven in de toekomst.

12. Vrijheid

Je zult weten wanneer je iemand echt en volledig hebt vergeven voor iets, als je het kan zien zonder emotionele lading. Het verwerken van emoties is niet comfortabel, dat is waarom we het vaak uitstellen, maar het is de moeite waard. Wanneer je vergeeft, beloon jezelf. Geniet van de lichtheid en de vrijheid die vergeving brengt.