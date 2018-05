12 technieken die mannen gebruiken als ze alleen seks willen

Wij vrouwen willen vaak een blijvende liefde zoeken. Maar helaas hebben de meeste liefdes geen goed einde. Hoe kun je een man identificeren die van je houdt met zijn hart of door seks? Je kunt je eigen antwoorden achterhalen via 12 stiekeme technieken die mannen gebruiken als ze alleen seks willen.

1. Hij zegt: “Ik zal altijd op je wachten.”

Als hij je vertelt dat hij niet geïnteresseerd is in seks en voor altijd op je zal wachten, moet je oppassen. Dit is slechts een van de vele subtiele technieken die mannen gebruiken om in je broek te kruipen. Op deze manier wil hij dat je het ware motief van hem negeert en je je ongetwijfeld op je gemak voelt.

2. Hij doet alsof slapen met hem een ​​voorrecht is.

Onder de technieken die mannen gebruiken om in je broek te kruipen, is dit misschien nogal voor de hand liggend. In plaats van je te vertellen over zijn seksuele bekwaamheid met veel andere vrouwen, zal hij je vertellen dat hij niet veel partners heeft gehad. Hij kan zeggen dat hij alleen seks heeft met iemand die heel speciaal voor hem is. Hij zegt dat zo dat wanneer hij je vraagt ​​om met hem te slapen, je meteen het gevoel krijgt dat jij de speciale bent waarmee hij wil slapen.

3. Hij haalt je zelfrespect naar bedenen.

Nou, dit is een stiekeme truc waar sommige doorgewinterde mannen gebruik van maken. Als hij met je praat tot je echt in hem geïnteresseerd bent, en merkt dat je niet het soort bent dat makkelijk in bed te krijgen is, kan hij je gevoel van eigenwaarde verlagen met een beetje subtiele kritiek, gevolgd door een hint dat hij je misschien leuker zal vinden als je besluit met hem te slapen.

4. Hij zegt herhaaldelijk dat hij gewoon vrienden wil zijn.

Als hij herhaaldelijk aangeeft dat hij niet klaar is voor een lange relatie of dat hij geen goede echtgenoot zal zijn, terwijl hij wel opschept dat hij een goede minnaar is, moet je begrijpen dat hij dat alleen maar zegt omdat hij niet van plan is om serieus te worden.

5. Je vraagt ​​je voortdurend af wanneer je hem kunt zien.

Hoewel hij zegt dat hij je leuk vindt, belt hij je nooit of ontmoet je hem nooit face to face. Je krijgt alleen complimenten als: “Je lichaam ziet er prachtig uit.

6. Je hebt zijn vrienden, collega’s of zijn familie niet ontmoet.

Als hij van je houdt, wil hij je gewoon aan iedereen laten zien. Maar als hij geen langetermijnintenties met je heeft, moet je je afvragen waarom hij dat doet.

7. Zijn onderwerp draait altijd om sex.

Het is een van de typische technieken die mannen gebruiken om in je broek te kruipen, wat gemakkelijk te detecteren is. Hij belt je alleen als hij seks wilt. Zijn gespreksthema’s hebben meestal betrekking op seks, terwijl oprechte gesprekken vaak ondenkbaar zijn.

8. Hij wil niet proberen je persoonlijkheid te ontdekken.

Het wordt gerekend als een van de meest voorkomende technieken die mannen gebruiken om in je broek te kruipen. Hij geeft niet om je en belt je wanneer het donker wordt om te weten wanneer jij en hij de liefde kunnen bedrijven. Hij wil niet serieus praten tenzij je ermee instemt om met hem de liefde te bedrijven. En zelfs als je aan zijn vraag voldoet, zal hij proberen weg te rennen.

9. Hij geeft je veel geld, maar is zelden bij je.

Mannen die van vrouwen houden voor seks zullen niet aarzelen om geld aan haar uit te geven. Hij wil hier mee bewijzen dat hij een goede man is. Desalniettemin wijst het erop dat geld dat door hem wordt gegeven alleen een liefdesvergoeding is.

10. Hij contact je alleen om middernacht.

Van 12.00 tot 02.00 uur is de tijd van die playboys. Als hij je op dit moment belt, wees dan voorzichtig. Waarschijnlijk verlaat hij gewoon een bar of disco en verlangd hij naar seks. Serieuze mannen zullen je op dit moment nooit lastig vallen.

11. Hij wil altijd daten op plaatsen die vatbaar zijn voor seks.

Het wordt beweerd als een van de meest populaire technieken die mannen gebruiken om in je broek te kruipen. Naast thuis en in de slaapkamer wil hij je nergens anders ontmoeten.

12. Hij dreigt het uit te maken.

Dit werkt alleen als jullie nog niet met elkaar hebben geslapen. Als een man dreigt het uit te maken met een vrouw als ze niet met hem slaapt, dan is dit een stiekeme techniek die hij gebruikt om in haar broek te kruipen. Vanaf het begin is dit een teken dat zijn doel in de relatie seks is.