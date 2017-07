12 waterschoenen voor jongens en meisjes

De zomer is volop aan de gang, wat betekent dat kinderen veel tijd doorbrengen in het water, of het nu op het strand, het zwembad of het waterpark is. Het is belangrijk oom ook niet te vergeten hun voeten te beschermen. Dit kan goed met waterschoenen. Naast dat ze kleine voeten beschermen tegen hete oppervlakken, ruw terrein en scherpe voorwerpen zoals rotsen en schelpen, bieden ze houvast op natte, gladde oppervlakken. We zetten hier 12 paar voor jongens en meisjes op een rij.



Melissa € 59,95



Crocs nu € 27,95



Disney Frozen nu € 11,95



Gioseppo nu € 19,95



Marvel nu € 11,95



Disney Dorie nu € 11,95



Crocs nu € 27,95



Melissa nu € 51,95



Brickenstock nu € 21,45



Little Marc Jacobs nu vanaf € 22,15



Next nu vanaf € 13,00



Next € 31,50