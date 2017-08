13 heerlijke groenten en fruit om te grillen deze zomer

Gegrilde hamburgers en worstjes staan gelijk voor de zomer, maar je kunt de barbecue voor veel meer gebruiken dan alleen vlees. Roosteren geeft een rokerige draai aan seizoensgebonden producten – courgette , asperges, en zelfs fruit zoals perziken. Lees verder voor 13 groenten en fruit die fantastisch gegrild kunnen worden.

1. Aubergine

Wanneer gegrild, wordt aubergine krokant aan de buitenkant en romig aan de binnenkant. Snijd je aubergine in dunne plakjes en zet er wat olijfolie op. Grill het 6 minuten per kant of tot de aubergine zacht is.

2. Perziken

Door het grillen van perziken komt hun natuurlijke zoetheid naar boven. Snijdt ze in de helft, verwijder de pit, en zet ze naar beneden op een grill die voorverhit is. Verwijder wanneer goudbruin, na ongeveer 5 minuten. Zet er eventueel wat honing op of kaneel.

3. Ananas

Gegrilde ananas vermindert de zuurgraad van de vrucht en maakt het tot een lekkere traktatie. Snijd je ananas in punten of ringen en plaats het ongeveer 3 minuten per kant op de grill.

4. Asperges

Licht gegrilde asperges gegoten in een klein beetje olijfolie, zout en peper zorgt voor een ongelooflijk makkelijke en voedzaam zomergerecht. Zet ze 2 tot 3 minuten op de grill bij hoge hitte.

5. Tempeh

Vegetariërs, let op! Laat de bewerkte veggie hamburgers in de diepvriezer en ga in plaats daarvan voor tempeh. Verhit de grill op medium, plaats de tempeh direct op de grill voor ongeveer 10 minuten, draai het een keer of meer, tot het bruin is.

6. Tomaten

Voeg een rokerige smaak toe aan een zomerse salade door tomaten te grillen op hoge hitte. Snijd de tomaten in de helft, smeer ze in met olijfolie en plaats ze ongeveer 3 minuten op een grill.

7. Portobello champignons

Laat je gebruikelijke hamburger achterwege, en kies in plaats daarvoor voor portobello champignons. Portobellos hebben een vlezige textuur die perfect is voor op de grill. Smeer ze lichtjes in met olijfolie, leg ze 4 minuten op de grill en draai ze om voor nog eens 4 minuten.

8. Courgette

Courgette is lekker en makkelijk om te grillen. Snijd ze in de lengte, bedek lichtjes met olijfolie en een sprinkeltje zout en peper, en plaats ongeveer een minuut op de grill of tot het zacht is.

9. Wortels

Geroosterde wortels zijn ook in de zomer lekker! Schil ze en plaats ze op de grill in plaats van de oven. Grill ongeveer 5 minuten over een matige hoge hitte in een geperforeerde grillpan.

10. Romaine sla

Gegrilde sla? Ja! Romaine van de barbecue geeft de salade een unieke rokerige smaak. Verhit de grill tot medium hoog, zet er wat olijfolie op, en grill de sla. Draai het vaak tot je vlekken ziet (ongeveer 2 minuten).

11. Maïskolven

Je kunt de maiskolven in hun schil grillen of ze met olijfolie insmeren en direct op de grill zetten. Hoe dan ook, het grillen van maïs is heerlijk.

12. Zoete aardappelen

Als je dacht dat zoete aardappelen alleen voor de winter waren, dan heb je het mis. Geef er een zomerse draai aan door ze op de grill te zetten. Maak gegrilde zoete frietjes door eerst de aardappelen in een magnetron voor ongeveer 6 minuten te koken. Snijd ze vervolgens in de reepjes, smeer ze in met olijfolie en laat ze 3 minuten per kant op de grill.

13. Paprika

Gegrilde paprika mag zeker niet vergeten worden! Smeer het in met wat olijfolie en grill het tot het een beetje zwart wordt.