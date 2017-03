Singles proberen zich constant te verantwoorden hoe het single leven beter is, terwijl koppels proberen te rechtvaardigen hoe verliefd ze altijd zijn en dat ze hetzelfde geluk voor iedereen om hen heen willen. Het feit is dat koppels en singles een heel ander leven hebben, en dat is beide even goed. Hier zijn 13 manieren waarop singles verschillen van koppels.

1. Singles hebben een social media leven wat niet wordt beïnvloed door hun dating-status.

2. Koppels besteden geld aan elkaar, en singles besteden al hun geld aan zichzelf!

3. Koppels moeten ook thuis netjes gekleed zijn, maar singles kunnen de hele dag door brengen in hun pyjama en het kan niemand wat schelen.

4. Als single hoef je je niet zo vaak te scheren!

5. En niemand vraagt ​​je om je eten te delen met hen wanneer je single bent.

6. Koppels hebben de neiging om zichzelf te laten gaan, terwijl singles vaker meer sporten en aandacht besteden aan zichzelf.

7. Als single hoef je je geen zorgen te maken of je partner en je vrienden met elkaar kunnen opschieten.

8. Koppels delen alles met elkaar, maar als je single bent, heb je een veel echt goede vrienden.

9. Denk aan de hoeveelheid extra uur die je kunt besteden aan werken als je single bent!

10. Als je single bent ben je niet afhankelijk van iemand voor comfort en veiligheid. Je zorgt er zelf voor.

11. Koppels moeten hun bed delen, singles hebben het hele bed voor zichzelf.

12. Als single hoef je je plannen met niemand te delen. Je kunt gaan en staan ​​waar je maar wilt zonder gedoe!

13. Koppels die elkaar constant controleren zullen nooit weten hoe geweldig het voelt om ’s nachts rustig te kunnen slapen, wetende dat je niet bedrogen kan worden.