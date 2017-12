13 positieve manieren om iets goeds te doen

Het is belangrijk dat je af en toe iets leuks doet voor een vreemde of iemand die je persoonlijk kent, wanneer ze dat totaal niet verwachten. Als dit ze goed doet, zullen ze waarschijnlijk ook iets aardigs doen voor iemand anders. Hiermee creëer je dus een keten van goede daden. Hier zijn 13 manieren hoe je dat kunt doen.

1. Als je een kaartje in het openbaar vervoer hebt gekocht en je hoeft niet verder te reizen, maar er kan nog mee gereisd worden, geef het dan aan iemand die op de halte staat waar je uitstapt.

2. Geef iemand voorrang in het verkeer waar dat niet hoeft.

3. Als iemand maar een paar boodschappen heeft, laat hem dan voor je gaan bij de kassa.

4. Als je iemand ziet worstelen met een zware tas, bied dan aan om te helpen.

5. Zeg tegen een vreemdeling dat je zijn/haar outfit leuk vindt.

6. Koop een drankje of wat te eten voor een dakloze.

7. Als je in een restaurant hebt gegeten help de bediening door je borden te stapelen of ze aan degene te overhandigen.

8. Help iemand die boodschappen in zijn auto moet laden.

9. Als je kaartjes voor een film, festival of concert hebt gekocht maar je kan opeens niet gaan, geef ze dan gratis weg aan iemand in plaats van ze te verkopen.

10. Stuur een bedankkaart naar iemand en zeg: “Bedankt dat je zo aardig bent.”

11. Stuur een e-mail naar een collega en vertel dat hij/zij uitstekend werk heeft verricht.

12. Breng eten naar iemand die de laatste tijd erg gestresseerd leek.

13. Glimlach en zeg “hallo” tegen een vreemde.