13 redenen waarom een kat een ideaal huisdier is

Er is een goede reden waarom katten een van de meest populaire huisdieren over de hele wereld zijn. Ze zijn prachtige metgezellen, ze zijn grappig, lief, en hoe kan je ze nou niet leuk vinden? Als je nog overtuigd moet worden, lees dan onze 13 redenen waarom je een kat zou moeten hebben.

1. Ze zijn hilarisch

Bewijs nodig? Gewoon zoeken naar grappige katten video’s online.

2. Ze laten je zien dat alles een bed kan zijn

Een wastafel, een onmogelijk klein doosje, een toetsenbord, zelfs een vel papier op de vloer. Een kat kent geen grenzen aan wat kan worden gebruikt als een bed.

3. Ze houden je met beide benen op de grond

Een spottende blik van je kat is genoeg om je eraan te herinneren dat je niet zo geweldig bent als je denkt.

4. Ze zijn goed gezelschap

Ze willen vrijwel alleen maar hangen, ontspannen, een beetje eten, een beetje spelen – de perfecte metgezel.

5. Ze zijn liefdevol

Natuurlijk is het op hun voorwaarden, en alleen wanneer ze het willen, maar wanneer ze besluiten dat het tijd is om te knuffelen, wordt je beloond met warmte en genegenheid die je hart doet smelten.

6. Ze brengen je cadeautjes

Een half gekauwde muis staat wellicht niet boven aan je cadeau lijst, maar je kunt het sentiment in ieder geval waarderen.

7. Ze vinden het niet erg als je ze gekke namen geeft

Echt niet, dus begin maar te fantaseren.

8. Ze zijn schattig

Gewoon het observeren van hun dag-tot-dag routine is genoeg om je hart te vullen.

9. Hun spinnen is gunstig voor de mens

Elke katteneigenaar weet dat het geluid van het spinnen hen vaak helpt om hun gevoelens van stress en angst weg te smelten.

10. Ze hebben goede badkamer gewoonten

In het algemeen, houden katten zichzelf zorgvuldig schoon.

11. Ze zijn goede wekkers

Elke ochtend dat je denkt dat je moet slapen, zal je kat je laten weten dat dit verkeerd is, en dat het in feite tijd is om op te staan ​​en hun ontbijt te maken.

12. Ze hebben niet veel zorg nodig

Katten zijn zeer zelfstandig en zelfvoorzienend, en vereisen daarom veel minder werk dan bijvoorbeeld honden.

13. Ze houden ongewenste knaagdieren weg

Soms is de aanwezigheid van een kat genoeg om knaagdieren weg te jagen, maar voor degenen die de hint niet begrijpen, zal je kat hen snel laten zien wie de baas is.