14 december meest katerrijke dag in de aanloop naar de feestdagen

Onderzoekers hebben belangrijke sociale-mediakanalen gevolgd en ontdekten op welke dag de meeste mensen een bericht plaatsten met daarin het woord ‘hangover’ (kater). Hoewel Eerste Kerstdag, wellicht niet geheel verrassend, bovenaan eindigde, was 14 december de meest ‘katerrijke’ dag in de aanloop naar de feestdagen. In de sociale media waren er meer dan twee keer zoveel vermeldingen van katers in Europa dan aan het begin van de maand. Katers waren onderwerp van gesprek in vijf procent van alle conversaties.

Ford liet het onderzoek uitvoeren om het risico te belichten van het effect van alcohol op de dag na de inname, wanneer veel bestuurders nog een te hoog alcoholpromillage in hun bloed hebben. In het Verenigd Koninkrijk vond bijvoorbeeld 1 op de 10 aanhoudingen voor rijden onder invloed plaats tussen 6.00 en 8.00 uur. * Zelfs wanneer bestuurders niet meer boven de wettelijke alcohollimiet zitten, vormen zij nog een gevaar dat net zo groot kan zijn als degenen die een te hoog promillage hebben. Bestuurders hebben vaak te kort geslapen en hun reactievermogen is aangetast. Uit onderzoek blijkt dat de zondag de meest katerrijke dag is, 11.00 uur het katerrijkste tijdstip, en 29 oktober een van de dagen waarop de kans het grootst is om een kater te hebben.