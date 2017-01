14 tekenen dat je een prachtige vrouw bent

Schoonheid wordt vaak beoordeeld door ons uiterlijk. Ben je slank? Is je huid perfect glad? Heb je een mooi gebit?Is je haar weelderig? Al deze factoren spelen een rol als mensen schoonheid definiëren, maar hier gaat schoonheid niet over. Als je gelooft wat de media je voorschrijven, zal het je misleiden en zal het nooit leiden naar geluk.

Wat schoonheid definieert is je persoonlijkheid en je houding. Iemand zou perfect mooi kunnen zijn, maar is misschien de meest oppervlakkige en gemene persoon die je ooit zou kunnen ontmoeten. Hier zijn de echte eigenschappen van de reden waarom je een prachtige vrouw bent.

1. Met je passie zeg je meer dan je uiterlijk

Je bent zo gepassioneerd dat je een houding van ambitie en enthousiasme uitstraalt. Het betekent dat je doelen in je achterhoofd hebt en niet bang bent om ervoor te gaan.

2. Je bent jezelf rond anderen

Je laat anderen je niet tegenhouden om jezelf te zijn. Voor veel mensen is het tonen van hun ware gezicht aan anderen angstaanjagend. Maar jij bent altijd jezelf.

3. Je hoeft niet in de schijnwerpers te staan

Je hoeft niet in het middelpunt van de belangstelling te staan. Je bent niet degene die zo veel lawaai maakt als ze kunnen, gewoon om te worden gehoord.

4. Je weet hoe je moet praten

Je weet hoe je met anderen moet spreken, met vertrouwen en vriendelijkheid. Je kent het belang van het communiceren op de juiste manier. Je praat wanneer het nodig is, zonder een agressieve manier te hebben.

5. Je bent zelfstandig

Je bent iemand die onafhankelijk is en niet iemand nodig heeft om dingen te doen. Je hebt vertrouwen in je eigen kunnen en begrijpt dat je dingen alleen kunt doen. Je hebt geen richting van anderen nodig, omdat je je eigen intuïtie vertrouwd.

6. Je geeft om meer dan alleen jezelf

Je geeft meer om anderen dan alleen jezelf. Dit betekent dat je interesse in anderen laat zien en je bent niet alleen zelf-gericht (of zelf-geobsedeerd). Je praat niet over jezelf, maar vraagt anderen over zichzelf en bent bezorgd over wat ze zeggen.

7. Je hebt een open geest

Je hebt een gesloten geest, maar je accepteert andere overtuigingen van mensen, zonder kritiek of hen daarvoor te veroordelen. Je begrijpt dat we allemaal verschillende meningen hebben.

8. Je hebt een ziel

Je hebt geen koud hart. Je bent iemand die geeft om het leven en hoe je kunt genieten. Je geeft om het leven en de mensen om je heen, want ongelukkig zijn is een verspilling van tijd. Niemand wil iemand die voortdurend klaagt om zich heen hebben.

9. Je hoeft niet te streven naar perfectie

Je begrijpt dat je je tijd niet moet besteden aan het streven naar perfectie. Je weet dat niemand perfect is en je kunt alleen je best doen.

10. Je bent gelukkig

Je voelt dat jezelf gelukkig maakt. Immers, waarom zouden onze gebreken ons tegenhouden van het gelukkig zijn? Gelukkig zijn is belangrijker dan focussen op het negatieve. Je omarmt je voor wie je bent en richt je niet op eventuele fouten die je kunt maken.

11. Je hebt geen bevestiging van anderen nodig

Je hebt geen bevestiging van anderen om je heen nodig. Je begrijpt dat wat je doet en zegt niet goedgekeurd hoeft te worden door anderen. Het is jouw leven, zodat het niet uit maakt als iemand anders fronst bij een van je keuzes.

12. Je glimlacht vaak

Een van de mooiste dingen in het leven is een lach. Het toont dat je een gelukkig en positief persoon bent, iets dat anderen zal aantrekken. Je glimlacht omdat je gelukkig bent.

13. Je bent optimistisch

Je kijkt naar de wereld door de ogen van een optimist. Dit betekent dat je niet kijkt naar het negatieve in het leven. In plaats daarvan concentreer je je op wat je kunt leren van een slechte ervaring.

14. Je bent bereid om je fouten te tonen

Dit kan een moeilijk zijn om te doen, want het betekent dat mensen je fouten zien. Dit is ook de reden waarom het een prachtige kwaliteit is om te bezitten, omdat het laat zien dat je jezelf bent.