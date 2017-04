14 tips als je gaat daten na een scheiding

Daten na een breuk of echtscheiding kan een moeilijke beslissing zijn om te maken, iets waar goed over nagedacht moet worden. Deze beslissing is persoonlijk, en het mag zeker niet afhangen van vrienden of familie. Hier 14 date tips om te volgen na een echtscheiding.

1. Zorg ervoor dat je om “juiste redenen” gaat daten. Doe dit niet omdat je niet alleen wilt zijn of als je je aan een bepaalde tijd wilt houden waarvan je hebt gehoord dat je dan weer moet gaan daten.

2. Zorg ervoor dat je alle eventuele onderliggende problemen met betrekking tot je ex-echtgenoot en de scheiding hebt verwerkt en opgelost.

3. Accepteer jezelf als individu, niet langer als onderdeel van een paar.

4. Weet dat de dating scene is veranderd gedurende de periode dat je getrouwd was, dus je moet je aanpassen aan de veranderingen.

5. Sta jezelf toe dat je alle angsten rond daten, de ontbinding van het huwelijk, en alle verraad dat kan hebben geleid tot scheiding, verkent.

6. Vermijd negatief denken of piekeren over mislukte relaties uit het verleden.

7. Weet van tevoren wat je wilt met het daten. Dat wil zeggen, ben je geïnteresseerd in iets casuals of ben je op zoek naar iets voor de lange termijn.

8. Handel niet wanhopig door met elke man te daten. Kijk uit voor rode vlaggen dat deze persoon misschien niet de juiste persoon voor je.

9. Ga er niet vanuit dat de eerste persoon met wie je date de ‘ware’ zal zijn.

10. Als je voelt dat je klaar bent om te daten, laat niets je tegenhouden.

11. Verken de vele dating opties om je kansen te vergroten. Dat wil zeggen, blind dates, online, dates georganiseerd door vrienden of familie, etc.

12. Vertel je date niet wat er mis ging in je voorafgaande relaties of je huwelijk.

13. Een van de belangrijkste dingen om te onthouden bij daten is om plezier te hebben en te genieten van het proces. Probeer niet om een ​​relatie af te dwingen.

14. Houd in gedachten dat niet alle date ervaringen romantische relaties zullen worden, misschien kun je er wel een nieuwe vriend aan overhouden.