15 dingen die je herkent als je BFF nog een andere BFF heeft

Er zijn een aantal relaties die speciaal zijn. Het is zeldzaam iemand tegen te komen die net als jou is, weet wat wanneer te zeggen en die je altijd aan het lachen maakt. Beste vriendinnen hebben een speciale plaats in ons leven, zelfs als je er maar één hebt. Echter, wanneer je beste vriendinnen wordt met iemand, kan het moeilijk worden als zij ook al een BFF heeft. Hier zijn 15 dingen die je herkent als je beste vriendin ook nog beste vrienden is met iemand anders.

1. Soms zal ze plannen met jou annuleren omdat de andere vriendin haar nodig heeft. En dat kan je niet uitstaan.

2. Je wordt vaak jaloers op de andere persoon en je doet er alles aan aan om het te verbergen.

3. Soms kijk je naar de andere BFF en probeer je van alles te bedenken waarom je leuker bent dan haar.

4. Je vraag je af wat je BFF toch in haar ziet, omdat ze de meest irritante persoon is die je kent.

5. Je vindt het vreselijk als je BFF veel plezier met haar heeft en dat deelt op social media-accounts.

6. Vervolgens vraag je je af of er iets aan je ontbreekt of als je plotseling niet genoeg bent voor haar.

7. Als je beste vriendin je een geheim vertelt over haar, dan heb je een zeer sterke drang om dat geheim aan iedereen te vertellen. Dat doe je natuurlijk niet, want je bent een goed mens.

8. Wanneer je beste vriendin probeert om plannen te maken met jullie beiden, annuleer je die altijd omdat alles beter is dan het derde wiel aan de wagen te zijn.

9. Omdat je voortdurend aan het over analyseren bent, ben je geneigd om super aanhankelijk naar haar toe te worden.

10. Je wilt altijd bij je beste vriendin zijn, zodat je een deel bent van al haar verhalen.

11. Je hebt zelfs overwogen om hier met anderen over te praten, maar dat doe je niet omdat je de relatie met je beste vriendin respecteert.

12. Je kan het niet uitstaan wanneer ze samen een grapje delen en jij geen idee hebt waar het over gaat.

13. Het lijkt erop alsof ze altijd met elkaar zijn, terwijl jij verveeld thuis zit.

14. Maar diep van binnen weet je dat wat je deelt met je beste vriendin uniek is, dus blijf je wachten om er voor haar te zijn.

15. Uiteindelijk praat je met haar over hoe je je voelt omdat je weet dat zij de enige is die je zult begrijpen.