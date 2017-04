Er zijn verschillende soorten mensen in deze wereld en de mensen die graag de hele dag aan het bellen zijn, zullen je graag vertellen hoe geweldig het is om 24/7 met de telefoon bezig te zijn. Waarschijnlijk bellen ze je nog op om dit te vertellen. Hier dan ook 15 dingen waar iedereen die graag praat via de telefoon zich in kan herkennen.

1. Elke keer dat de telefoon overgaat kan je niet wachten om te zien wie het is.

2. Eigenlijk ook elke keer dat de telefoon van iemand anders rinkelt.

3. Het is moeilijk voor je om te wachten tot iemand reageert op een tekstbericht, en daarom bel je liever.

4. Mensen weten dat als ze je bellen, je onmiddellijk zult antwoorden.

5. Mensen worden altijd in de wacht gezet, omdat je altijd met iemand anders praat.

6. Het kan vervelend worden in een nieuwe relatie, want je blijft hem maar bellen.

7. Je telefoonrekening is altijd hoog.

8. Mensen moeten eigenlijk twee keer nadenken voordat ze je bellen of dat ze opnemen omdat het gesprek altijd te lang duurt.

9. Zelfs als je appt, stuur je liever een gesproken bericht in plaats van te typen.

10. Je bent te ongeduldig om te teksten en kan mensen die dat liever doen dan bellen niet begrijpen.

11. Je hebt de kunst van van alles doen terwijl je aan de telefoon praat helemaal onder de knie.

12. Er zijn dagen dat niemand je belt en je begint te denken dat mensen je niet meer leuk vinden.

13. Maar je houdt zoveel van praten dat je uiteindelijk gewoon zelf iemand belt.

14. Je blijft dan ook maar bellen ook als je merkt dat iemand de telefoon meestal (of altijd) niet beantwoord en ook niet reageert.

15. Je nummer deel je graag uit aan iedereen.