15 dingen die opvallen aan kookprogramma’s

Kookprogramma’s, we zijn er gek op en eigenlijk zelfs een beetje verslaafd aan. Hoe heerlijk is het niet om te zien hoe de kok’s verschillende gerechten klaarmaken, die er al even appetijtelijk uit zien. Hoe vaker we kijken, hoe meer ons eigenlijk opvalt. Hier dan ook 15 dingen die opvallen aan de koks van de kookprogramma’s.

1. De koks zijn altijd netjes gekleed. (Op een uitzondering na zoals Jamie Oliver)

2. En hun kleding wordt ook nooit vies.

3. De haren van de dames zijn altijd los. Valt er dan nooit een haar in het eten?

4. Er worden nooit fouten gemaakt. Hoe is dat toch mogelijk?

5. Ze hebben altijd een mooi ingericht en netjes opgeruimd huis. Vaak nog erg groot.

6. En veel vrienden die gezellig komen aanschuiven aan tafel.

7. Ze vinden hun eigen eten altijd even lekker en benadrukken het ook meerdere keren.

8. En anderen trouwens ook.

9. Ze koken altijd met maten maar koken doen de meeste mensen toch op gevoel en door te proeven.

10. De keuken heeft altijd alle middelen die nodig zijn.

11. En ook alle ingrediënten zijn volop aanwezig.

12. Er wordt dus werkelijk nooit wat vergeten!

13. Ze doen het lijken alsof iedereen elk gerecht kan maken.

14. Ze proeven altijd van de lepel. Dat doe je toch niet?

15. Praten tot de camera en tegelijk koken lijkt ook altijd makkelijk te gaan!