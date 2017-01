Het is belangrijk om altijd, waar dan ook, je beste beentje voor te zetten, maar sommige dingen zetten je niet bepaald in een goed daglicht. In feite, opscheppen over de verkeerde dingen kan averechts werken en ertoe leiden dat mensen je gaan vermijden en negatief over je praten. Hier zijn 15 dingen waar je niet over zou moeten opscheppen.

1. Hoeveel geld je verdiend.

2. Hoeveel geld je uitgeeft aan kleren.

3. Het (hoge) aantal sekspartners dat je heb gehad.

4. Hoeveel alcohol je drinkt.

5. De leugens waarmee je bent weggekomen.

6. Hoe geweldig je partner niet is.

7. Dat je nooit hebt gefaald.

8. Wat voor geweldige moeder je niet bent.

9. Hoe je wraak hebt genomen op iemand.

10. Wat je allemaal bereikt hebt.

11. Dat je hoogopgeleid bent.

12. Dat je het 24/7 druk hebt.

13. Dat je een perfectionist bent.

14. De ruzies en gevechten die je allemaal hebt gehad.

15. Dat je hebt gestolen.