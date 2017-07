15 gezondheidsvoordelen van kamperen

Kamperen, je houdt ervan of niet. Hoe dan ook het is een leuke activiteit die je kunt doen met een paar goede vrienden of een grotere groep, afhankelijk van je voorkeur. Het leuke aan kamperen is dat je het op elk moment kunt doen, of het nu een nachtje weg is of heel weekend of week met je gezin. Naast dat het leuk is, zijn er ook een aantal voordelen voor de gezondheid. Hier zijn 15 voordelen voor de gezondheid.

1. Je ademt frisse lucht in

Kamperen stel je bloot aan bomen en de wonderen van de natuur. Al dat groen om je heen zorgt voor hoogwaardige zuurstof. Je ademt dus niets anders in dan gezonde lucht.

2. Het versterkt banden

Kamperen is leuk als je het met je vrienden doet. Je kunt verhalen delen rond het kampvuur ’s nachts, eten maken boven een vuurtje en samen activiteiten doen. Het is een goede tijd om te ontspannen en bij te praten, en het brengt je dichter bij de mensen die belangrijk voor je zijn.

3. Je krijgt veel beweging

Kamperen dwingt je om te bewegen, en de beloningen zijn onmiddellijk. Van het opzetten van de tent, tot het verkennen van de omgeving, je beweegt de hele dag.

4. Zonlicht

Wanneer je omringd bent door de natuur, krijg je genoeg tijd onder de zon. Je lichaam kan genieten van de vitamine D die het nodig heeft. Dit verhoogt ook de opname van voedingsstoffen zoals vitamine E en calcium.

5. Je krijgt een goede nachtrust

Kamperen zorgt voor rustgevende slaap, dankzij de natuurlijke lichtbronnen om je heen. Plus, door alle fysieke activiteit die je hebt gedaan, gaat slapen makkelijk voor je vermoeide lichaam.

6. Het vermindert stress

Niet alleen ben je weg van je werk en andere dingen die stress veroorzaken, je bent ook op een plek waar je je kunt vergapen aan de natuur. Dit geeft je de mogelijkheid om gewoon te ademen en te relaxen. Dit doet wonderen voor je lichaam.

7. Gezond eten

Vergeet fast food en impulsief snacken. Als je gaat kamperen, moet je werken met wat de natuur te bieden heeft. Je kunt gaan vissen of barbecueën, in ieder geval wordt het gemakkelijker gezonder dan thuis.

8. Depressie neemt af

Omringd door de natuur verbetert iemands stemming vrijwel onmiddellijk. Dit is te danken aan een aantal factoren: je absorbeert essentiële voedingsstoffen, eet beter voedsel, inhaleert voldoende zuurstof en voelt je ontspannen. Ook lichamelijke activiteiten laten hormonen vrij die vechten tegen het gevoel van depressie.

9. Je doet nieuwe vaardigheden op

Als je niet wist hoe je een tent op moet zetten of hoe je een eenvoudige maaltijd moet klaarmaken voordat je ging kamperen, zul je de basis van deze vaardigheden geleerd hebben voor de reis voorbij is. Dat is het mooie van kamperen. Je moet vertrouwen op je eigen vaardigheden om een ​​onvergetelijke reis te hebben.

10. Het leidt je af

Als je gaat kamperen, hoef je je geen zorgen te maken over wat je allemaal moet doen. Neem de dingen zoals ze komen. Leef in het moment.

11. Het verbetert je stemming

Iets nieuws doen is goed voor je humeur. Dit is de reden waarom mensen dingen doen zoals reizen en nieuwe mensen ontmoeten. Als je iets doet wat je nooit gedaan hebt is je lichaam meer ontspannen en geniet je van het moment zoals het is. Je maakt je geen zorgen. Je krijgt meer energie en je zult vaak lachen en je beter voelen.

12. Je voelt je geïnspireerd

Heb je het gevoel alsof je in een sleur zit? Kamperen is een goede manier om hier uit te komen zonder veel geld uit te geven. De natuur zelf is inspirerend, en het kan ook zeker voor creativiteit zorgen.

13. Je laadt je persoonlijke batterij op

Kamperen is een goede manier om het gevoel van een burnout te bestrijden. Wanneer je opgebrand bent, voelt het alsof je niets meer kunt doen. Door te kamperen kan je weer opladen.

14. Je krijgt meer zelfvertrouwen

Omdat je nieuwe vaardigheden leert tijdens het kamperen, geeft dat een gevoel van voldoening elke keer dat je een taak voltooit. Het maakt niet uit of de taak ingewikkeld is of simpel. Als je de ene taak na de andere af hebt, voel je je goed over jezelf.

15. Het verbetert je geheugen

Omdat je minder afgeleid bent en een verbeterde concentratie hebt, dankzij de verminderde stress van één zijn met de natuur, kun je je concentratie en het geheugen verbeteren. Het is ook makkelijker om taken te onthouden wanneer je niet teveel dingen aan je hoofd hebt.