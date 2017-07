15 gezondheidsvoordelen van kokosnoot

Vroeger waren kokosnoten exclusief voorbehouden aan hete tropische landen. Als je op vakantie was kon je heerlijk genieten van een verse kokosnoot op het strand of in de schaduw onder een boom. Gelukkig is de kokosnoot nu binnen ons bereik. Ze zijn plotseling overal verkrijgbaar, al dan niet in pure vorm. Als je bekend bent met deze tropische vrucht bent, weet je dat het meer is dan alleen maar verfrissend. Er zijn vele voordelen voor de gezondheid. Hieronder 15 voordelen volgens wetenschappelijk onderzoek.

1. Het helpt hoge bloeddruk tegen te gaan.

2. Het houdt je hersenen jong.

3. Het verbeterd de mondgezondheid.

4. Het is goed tegen acne.

5. Het kan je geheugen verbeteren.

6. Het is een natuurlijke moisturizer voor de droge huid.

7. Het helpt een candida infectie bestrijden.

8. Het kan artritis verbeteren.

9. Het helpt botverlies te verminderen.

10. Het ondersteunt het immuunsysteem.

11. Het zorgt voor een natuurlijke bron van snelle energie en verbetert de fysieke en atletische prestaties.

12. Het verbetert de vertering en opname van voedingsstoffen, vitaminen en mineralen.

13. Het helpt te beschermen tegen nierziekte en blaasontsteking.

14. Het bevordert gewichtsverlies.

15. Het zorgt ervoor dat haar en huid gezond en jeugdig ogen, voorkomt rimpels, slappe huid, ouderdomsvlekken, en biedt bescherming tegen de zon.