15 interessante feiten over parfum

Parfum is een belangrijk item dat iedere vrouw op haar kaptafel zou moeten hebben. Voor de meeste parfum liefhebbers zorgt het niet opzetten van een lekker geurtje dat ze zich naakt voelen. We hebben hier dan ook een paar interessante geurfeiten verzameld die elke stijlvolle vrouw zou moeten weten.

1. Hydrateer de huid voor het aanbrengen van parfum, want een gehydrateerde huid houdt de geur langer vast.

2. Je neus went na een tijdje aan je parfum en daarom ruik je het pas nadat het voor het eerst is aangebracht of wanneer je er bewust aandacht aan besteedt.

3. Vermijd je polsen tegen elkaar te wrijven na het spuiten van een parfum omdat het de geur van het parfum verstoort.



4. Vrouwen hebben een sterker reukvermogen dan mannen, dankzij het vrouwelijke brein dat tot 50% meer olfactorische sensoren heeft.

5. Breng je parfum aan op de plekken op het lichaam waar de bloedvaten zich het dichtst bij de huid bevinden en niet op het hele lichaam. Dit zijn o.a. de binnenste polsen, de nek, achter je oorlellen en je binnenste ellebogen.

6. Hetzelfde parfum kan bij verschillende mensen anders ruiken. Dit komt omdat je lichaamschemie bepaalde noten in de geur sterker ‘duwt’ dankzij genetica of je eten.



7. Je reukvermogen is als een spier: hoe meer je het gebruikt, des te sterker en kritischer je neus wordt.

8. Parfums voor mannen worden ook door vrouwen gedragen. Ongeveer 30% van alle vrouwen over de hele wereld gebruikt mannengeuren.

9. Parfum is de sterkste beschikbare geur en het bevat 15-30% concentratie van parfumessentie. De geur gaat tot 6 uur mee, afhankelijk van het huidtype en je hoeft minder te gebruiken.

10. Eau de Parfum (EDP) is lichter dan parfum, met een concentratie van 8-15%. EDP ​​is minder duur dan pure parfum en houdt aan tussen de 3 tot 5 uur.

11. Eau De Toilette (EDT) is lichter dan EDP. Het heeft een concentratie van 4-8% van de essentie en houdt meestal 2 tot 4 uur aan.

12. Noten in parfums zijn aanduidingen van geuren die kunnen worden waargenomen bij het aanbrengen van een parfum. Er zijn drie klassen van noten (topnoot, middelste noot en basisnoot). Deze noten vormen samen het aroma van de geur.

13. De topnoten die ook hoofdnoten worden genoemd, worden onmiddellijk herkend na het aanbrengen van het parfum en zijn ook de eersten die vervagen.

14. De middelste noten, ook wel hartnoten genoemd, worden beschouwd als het hart van de geur. Het houdt langer aan dan de topnoten en het verschijnt als de topnoten verdampen.

15. De basisnoten verschijnen wanneer de topnoten volledig verdampen. De basis- en middelste noten vormen samen het hoofdthema van een parfum. De basisnoten worden meestal pas 30 minuten na het aanbrengen van het parfum waargenomen.