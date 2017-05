15 kleine dingen die je kunt doen om je kinderen zich geliefd te laten voelen

Liefde en genegenheid zijn de basis van geluk. Door kinderen elke dag liefde en genegenheid te tonen, geven we hen het grootste geschenk wat er is. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Hier zijn 15 manieren om je kinderen zich geliefd te laten voelen.

1. Maak je smartphone uit of zet het op stil.

Als je kinderen thuis komen van school, zet je telefoon uit en geef ze je volledige aandacht in ieder geval voor het eerste half uur of zo. Hierdoor laat je je niet afleiden als ze je vertellen wat er gebeurd is op school.

2. Zet de televisie en alle gadgets uit tijdens de maaltijd.

Maaltijden zijn zeldzame momenten om van elkaars gezelschap te genieten. Bovendien wordt niemand dan afgeleid en wordt er niet gehaast gegeten.

3. Maak het slapen gaan een kostbaar moment.

Jongere kinderen zullen altijd die momenten koesteren wanneer je ze een verhaal voorleest voor ze in slaap vallen. Maak er een ritueel van waar ze elke avond naar uitkijken.

4. Toon fysieke affectie.

Talloze studies tonen aan dat kinderen gedijen op warmte en genegenheid. Het kind voelt zich geliefd en zal een groter gevoel van eigenwaarde hebben. Een kus of een knuffel per dag doet een hoop goed.

5. Breng tijd door met elk kind.

Kinderen zullen zich speciaal voelen als een of beide ouders tijd doorbrengen op een een-op-een basis, zonder dat hun broers en zussen in de buurt zijn. Er is geen betere manier om je kinderen te tonen dat je ze echt lief hebt en koestert.

6. Disciplineer ze met liefde en genegenheid.

Er zijn nog steeds ouders die geloven dat het slaan van een kind de meest effectieve manier van omgaan met discipline is. Het kind leert dat geweld een effectieve manier is van omgaan met onenigheid en conflict. Doe dit niet!

7. Laat grappige en lieve berichtjes en boodschappen achter.

Het kan een tekst of een briefje zijn die verscholen is onder hun kussen of in hun tas. Iets dat de kinderen toont dat ze nog steeds op je radar zijn.

8. Kijk in hun ogen.

De beste manier van communiceren met je kinderen is om ze recht in hun ogen te kijken als je met ze praat. Het is ook een les om een ​​kind te leren dat oogcontact een zeer belangrijke sociale vaardigheid is als ze ouder worden.

9. Lach vaker.

Wat is een betere manier van het tonen van je liefde en warmte voor je kinderen dan elke keer dat ze in de kamer komen te glimlachen? Ze zullen zich onmiddellijk op hun gemak voelen en tevens wordt bevestigd dat hun aanwezigheid wordt gewaardeerd.

10. Wees een rolmodel.

Ouders vergeten vaak dat zij het perfecte rolmodel moeten zijn omdat kinderen dingen graag overnemen. Geen betere manier om je kinderen te laten zien dat je ook doet wat je van ze verwacht. Wees vriendelijk, aanhankelijk en zorgzaam voor anderen.

11. Betrek hen bij besluitvorming.

Wat ze de volgende dag naar school dragen of wat jullie gaan doen in de vakantie, zou je samen met je kinderen moeten beslissen. Het is ook een middel om ze te leren hoe ze beslissingen moeten nemen onder begeleiding van hun ouders.

12. Speel met hen.

Kinderen vinden het leuk als hun ouders op zijn tijd met hun spelen, plezier hebben, lachen en samen zijn. Doe dit regelmatig!

13. Neem actie wanneer je kind ongelukkig is.

Als je kind een probleem heeft op school of met een vriendje, laat dan zien dat je van ze houdt en wees er voor het kind. Probeer om erachter te komen wat de oorzaak is van de spanning en onrust, en probeer tot een oplossing te komen.

14. Bewaar kaarten en cadeautjes.

Wanneer je kind je een tekening, gedichtje of cadeautje geeft, laat zien dat je het waardeert door het te koesteren. Doe ze in een speciale lade of map. Zet het ergens neer of hang het op waar je het kunt zien. Het geeft het kind een groot gevoel van voldoening.

15. Onderbreek nooit hun verhalen.

Als een kind een verhaal verteld over bijvoorbeeld wat er gebeurd is op school, onderbreek ze nooit, maar blijf luisteren. Ze zullen zich geliefd en gewild voelen.