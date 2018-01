15 manieren om je date zich meer te laten openstellen

Als je op een eerste date gaat, is het de bedoeling dat jullie elkaar leren kennen. Dat jullie elkaar leuk vinden en op date gaan, voelt meestal aan als het moeilijkste gedeelte, terwijl kennis maken natuurlijker komt. Maar niet altijd. Voor sommige mensen is het moeilijk zich open te stellen, dus daarom hebben we hier wat tips.

1. Doe het rustig aan. De eerste stap is om er zeker van te zijn dat je niet te snel te hard pusht. Er is niets mis mee om de persoon in wie jij geïnteresseerd bent de regie te laten hebben en het tempo een tijdje te bepalen.

2. Geef het goede voorbeeld. Wees zelf open – om te laten zien wat je in ruil daarvoor wilt.

3. Let op. Niets moedigt iemand meer aan om te delen dan een actieve, oprecht geïnteresseerde luisteraar te hebben.

4. Stel kleine vragen. Vind een conversatie onderwerp en ga langzaam. Begin nooit met te zeggen: “Vertel me eens wat over jezelf …”

5. Let op lichaamstaal. Je houding, oogcontact, handgebaren – communiceren allemaal iets belangrijks. Je non-verbale signalen zeggen “Ik ben echt geïnteresseerd” of “Ik verveel me en ga door met de bewegingen.” Gebruik je lichaamstaal om openheid te bevorderen in plaats van te voorkomen.

6. Geef jezelf een test. Stel jezelf de vraag: Ben je kritisch en veeleisend voor anderen? Is je gevoel voor humor vernederend of opbeurend? Zou je je veilig voelen om dingen over jezelf met jou te delen?

7. Blijf op de goede plek. Stel je date gerust door dingen te doen waarvan hij het meest geniet. Hoe meer plezier de persoon heeft, hoe makkelijker het gesprek zal zijn.

8. Zoek naar veiligheid. Stel een diner voor met zijn vrienden en kijk wat er gebeurt.

9. Onderhandel. Maak er een spel van om persoonlijke gegevens te ruilen. Begin met iets simpels als bijvoorbeeld je favoriete tv-serie, en ga dan vandaar verder.

10. Richt je op hem. Zorg dat je je richt op de behoeften, verlangens en wensen van de ander.

11. Wees op de hoogte. Er kunnen gegronde redenen zijn voor de terughoudendheid van een persoon. Toon een beetje empathie.

12. Vermijd ondervragingen. Niemand houdt ervan om ondervraagd te worden.

13. Weet wanneer te stoppen. Ga achteruit als hij zich ongemakkelijk begint te voelen.

14. Neem terughoudendheid niet persoonlijk. Als je date zich langzaam openstelt, gaat het waarschijnlijk niet om jou. Het zegt alles over wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

15. Leg de bal bij hem. Als je al het bovenstaande hebt gedaan en nog steeds het gevoel hebt dat je van de buitenkant naar binnen kijkt, mag je je date vertellen wat je wilt (om kennis te maken) en waarom (omdat je geïnteresseerd bent en aangetrokken).