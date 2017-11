15 manieren om de zenuwen voor een eerste date te verminderen

Bijna iedereen voelt zich zenuwachtig als een eerste date voor de deur staat. Je kan een klein beetje angst hebben, maar het kan ook erg zijn. Wat het ook voor jou is, hier zijn 15 manieren om te ontspannen en te genieten van die eerste date:

1. Maak een plan. Verwijder wat onzekerheid van een eerste date door iets achter de hand te hebben als de date niet zoals gepland gaat.

2. Houd het eenvoudig. Ga niet in op plannen die sterk afhankelijk zijn van het weer, verkeer, anderen, enzovoort.

3. Houd er rekening mee dat dit alleen een ontmoeting is. Verlaag de druk door je verwachtingen realistisch te houden.

4. Kies een tijd en plaats die comfortabel is. Als een kop koffie op een zaterdagmorgen beter bij je past dan een etentje op vrijdagavond, ga daar voor.

5. Haal diep adem. Inademen, uitademen – het is een makkelijke, effectieve manier om stress te verminderen.

6. Doe iets actief. Het kan intimiderend zijn om aan een tafel te zitten met iemand die je niet kent, dus overweeg bijvoorbeeld een wandeling.

7. Probeer jezelf te zijn. Natuurlijk wil je een goede eerste indruk maken, maar gooi alle schijn weg ​​en wees wie je bent.

8. Zit de tijdelijk stilte uit. Als er sprake is van stilten in het gesprek of als de energie afneemt, maak je geen zorgen. Dates hebben hun eigen ritme van hoogte en laagtepunten.

9. Begrijp dat je niets hoeft te bewijzen. Je enige doel is om te laten zien wie je bent en de potentiële relatie te laten ontvouwen zoals het gaat.

10. Vergeet de toekomst. Een eerste date is veel te broos voor verwachtingen van een toekomstige relatie. Ontspan en wees in het nu.

11. Visualiseer succes. Neem een ​​tip van sportpsychologen die instructies geven aan atleten om hun optimale prestaties mentaal te repeteren.

12. Focus op de andere persoon. Je zult minder aan jezelf denken als je je concentreert op wat je date zegt.

13. Zorg voor een pep-praatje van een vriendin. Wat zijn vrienden als ze je moed niet willen versterken en je eigenwaarde verhogen?

14. Beoordeel je beste kwaliteiten. Het kan geen kwaad om jezelf een pep-praatje te geven. Je hebt vaardigheden – neem tijd om ze te overwegen.

15. Doe een last-minute spiegelcontrole. Je maakt je minder zorgen als je dubbel controleert dat er niets op je gezicht, je tanden of op jouw kleding zit.