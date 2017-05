15 manieren waarop een hond je leven zal veranderen!

Iedereen streeft er naar een gelukkiger mens te worden. Maar iedereen heeft verschillende wegen naar geluk. Voor sommige mensen is dat een nieuwe auto of iets anders materieels, anderen mediteren hun weg naar geluk of werken hard in de richting van de vervulling van hun doelen. Direct geluk krijg je als je een hond neemt en ervoor zorgt. Dus, hier zijn een paar redenen waarom het adopteren van een hond het beste is wat je zou kunnen doen.

1. Het maakt niet uit hoe slecht je dag is of hoe hectisch je werk is, thuiskomen bij je hond, maakt het allemaal de moeite waard!

2. Het hebben van een hond is als het hebben van een die-hard fan! Maakt niet uit hoe ontevreden je met jezelf bent, je weet dat je hond denkt dat jij de meest prachtige en volmaakte persoon ter wereld bent!

3. Je voelt je nooit eenzaam. Wie heeft er nog behoefte aan allerlei sociale activiteiten wanneer je gewoon kunt luieren met je hond!

4. Ze veroordelen je nooit. Wat heb je nog meer nodig? Je kan dansen in je pyjama, hard zingen, de hele dag oude kleren aan, en ze vinden je nog steeds de liefste persoon ter wereld!

5. Wat maakt het uit als mensen denken dat je een slechte kok bent? Voor je hond, ben je de beste chef-kok!

6. Die ogen. Die grote, mooie ogen doen iedereen smelten!

7. Je krijgt een nieuwe beste vriend! Ze houden van dezelfde mensen waarvan jij houdt en hebben een hekel aan de mensen waar jij een hekel aan hebt!

8. Ze zorgen ervoor dat je een verantwoordelijk mens wordt. Je moet opstaan ​​in het midden van de nacht omdat ze moeten plassen, je moet hun vaccinatie schema in de gaten houden, hen op tijd eten geven, en ervoor zorgen dat ze zich niet buitengesloten voelen.

9. Ze houden je veilig en ze beschermen je. Dit is waarom honden de beste vriend van de mens worden genoemd!

10. Ze leren je over liefde, mededogen en onbaatzuchtigheid. Ze leren je de mogelijkheid om in iemand het beste te zoeken. Ze leren je de kunst van vergeving! Denk aan de ene keer dat je erg laat thuis kwam terwijl ze de hele dag op je hebben gewacht en nog steeds blij in het rond springen als ze je zien.

11. Ze kunnen je stemming en emoties voelen. Ze weten wanneer je gelukkig bent en wanneer niet. En daar reageren ze op en maken je weer blij!

12. Natuurlijk, ze praten niet, maar ze communiceren. En soms begrijpen ze je beter dan een van je vrienden zou kunnen!

13. Ze zullen je hoop geven en je leren om naar elke dag met enthousiasme uit te kijken.

14. Ze zijn de meest prachtige zielen die je tegen kunt komen. Ze houden meer van je dan van zichzelf en voelen je verdriet veel sterker dan jij.

15. Ze leren je tevreden te zijn. Geef ze een koekje, en ze zijn zo blij.