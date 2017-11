Niet omdat hij een kind heeft, betekent het dat hij niet de ware kan zijn. Hier zijn 15 redenen om met een single vader te daten:

1. Het voor de hand liggende: Hij houdt van kinderen. Hij is goed met hen. Je hoeft niet te gokken of hij een goede vader zal zijn; Jij weet dat hij het is.

2. Het is makkelijk om iets voor hem te doen: geef hem gewoon een helpende hand (Een leuk kapsel maken voor een 6-jarig kind is lastig.)

3. Hij weet hoe hij geduldig, teder en bemoedigend moet zijn.

4. Hij is emotioneel volwassen. Niets helpt iemand sneller om “op te groeien” dan een afhankelijk kind.

5. Hij begrijpt zijn rol als leider en rolmodel.

6. Vaders zijn beschermend en creëren veilige omgevingen voor hun geliefden.

7. Je kunt zien hoe hij van anderen houdt en om ze geeft.

8. Hij kan zich aanpassen. Zelfs de meeste macho-vaders kunnen tedere verzorgers zijn als de situatie daarom vraagt.

9. Single vaders zijn handig. Ze kunnen speelgoed repareren, hockey sticks tapen en een grote Lego toren bouwen.

10. Hij zoekt een goede vrouw, niet alleen een warme vrouw. Hij waardeert karakter en inzet boven oppervlakkige kwaliteiten.

11. Hij is onzelfzuchtig en heeft geleerd om zijn kinderen op de eerste plaats te zetten.

12. Single vaders zijn speels en hebben een geweldig gevoel voor humor.

13. Hij doet het goede ding. Vanwege zijn kinderen behandelt hij zijn ex en haar familie nog steeds met respect.

14. Hij introduceert niet iedereen aan zijn kinderen. Als jij zo ver komt, is hij serieus over de relatie.

15. Als hij geen volledige voogdij heeft, heeft hij waarschijnlijk elk ander weekend vrij.