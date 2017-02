15 redenen waarom je de baan niet hebt gekregen

Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dat is geweldig nieuws, want met zoveel kandidaten die solliciteren, zijn je sollicitatiebrief en cv dus opgevallen! Het enige wat je nu nog hoeft te doen is het gesprek goed doorstaan. Helaas, is dat waar veel kandidaten in de problemen komen. Misschien heb je niets meer gehoord na het gesprek, misschien heb je een vage afwijzing via e-mail ontvangen of misschien mag je wel terugkomen voor een nieuwe ronde, maar wordt je later alsnog afgewezen. Dit is zeer frustrerend, zeker als het vaker gebeurd. We zetten hier dan ook 15 redenen op een rij waarom je waarschijnlijk bent afgewezen.

5 redenen waaraan je niets kunt doen.

1. Ze hebben iemand aangenomen die daar al werkte.

2. Er was geen “chemie”.

3. Ze hebben de baan geannuleerd of herzien.

4. Ze besloten om te reorganiseren en de baan kwam te vervallen.

5. Iemand anders was een betere netwerker.

5 redenen die aan jou liggen.

1. Je was niet voorbereid op het gesprek.

2. Ze geloofden niet dat je echt geïnteresseerd bent in de baan.

3. Je zag er niet representatief uit.

4. Je kwam te laat.

5. Je hebt ze het gevoel gegeven dat je daar niet lang zal blijven.

6. Je non-verbale signalen gaven het verkeerde door.

7. Je hebt meer verteld dan nodig is.

8. Je referenties waren niet in orde.

9. Je hebt geen vragen gesteld aan het einde van het gesprek.

10. Je hebt jezelf niet kunnen verkopen.