15 redenen waarom calorieën tellen tijdens de feestdagen niet nodig is

Nog even en de feestdagen staan weer voor de deur! Sinterklaas is immers al in het land gearriveerd en binnenkort zullen we ons voorbereiden op het kerstseizoen. Een van de beste dingen van het seizoen, is natuurlijk het eten. Maar voor degenen onder ons die proberen rekening te houden met wat we tijdens de feestdagen consumeren, kan het moeilijk zijn als we worden geconfronteerd met tafels vol heerlijk verleidelijk eten. Als er een ding is waar we niet in geloven tijdens de feestdagen, dan is het dat calorieën niet meetellen, en hier zijn 15 redenen waarom:

1. Het eten is geweldig.

2. … en je wilt niet dat het verloren gaat.

3. Je hebt zo hard gewerkt om het eten te maken,

4. … net als je familieleden (en je zou hen niet willen beledigen door het niet te eten).

5. Je wilt geen restjes weggooien.

6. Een paar dagen genieten kan geen kwaad.

7. … noch zal het een jaar lang hard werken verpesten.

8. Het is sowieso truien seizoen.

9. … waarom zou je je vetlaagjes niet een paar weken onder een trui verbergen?

10. Als de voedingswaarde het gerecht niet vergezelt, zijn er geen calorieën … toch?

11. Het is sociaal aanvaardbaar om te eten totdat je in slaap valt op de bank omringd door familie.

12. Je verdient het om van de feestdagen te genieten voor wat het is – een tijd om contact te maken met familie en vrienden en heerlijk eten en drinken.

13. Je verpest de feestdagen door je te bekommeren om je laatste dieet.

14. Salade is waarschijnlijk de gezondste optie die beschikbaar is, en niemand wil dat eten met ZO veel anders om uit te kiezen.

15. Je hebt ruim de tijd om de calorieën in het nieuwe jaar af te trainen.