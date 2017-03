15 zelfzorg tips voor workaholics

Het leven is vandaag de dag zo druk dat we vaak niet eens een paar minuten vrij kunnen maken om te ontspannen. We zijn eraan gewend geraakt om zo veel als we kunnen te werken, maar een dergelijke tempo van het leven kan gevaarlijk zijn voor je mentale en fysieke welzijn. Door alle technologie werken we vaak de hele dag door. Als je geen tijd maakt om te rusten, kun je uitgeput raken. Het is belangrijk om tijd te nemen om te zorgen voor jezelf. Lees hier onze 15 zelfzorg tips om te volgen voor als je te veel werkt.

1. Vergeet niet om voldoende te slapen.

2. Luister naar de signalen die je lichaam je afgeeft.

3. Neem dagelijks vitamines.

4. Breng meer tijd alleen door om tot rust te komen.

5. Neem elke dag de tijd om te bewegen.

6. Ga elke dag naar buiten om frisse lucht in te ademen.

7. Breng je vakantie nuttig door, of je nou weg gaat of thuis blijft.

8. Lees boeken voor ontspanning.

9. Als je ziek bent ga dan niet werken, hoe verleidelijk het ook is.

10. Neem een ontspannend bad.

11. Ga mediteren.

12. Vergeef jezelf.

13. Vergeef andere mensen.

14. Geniet van je hobby.

15. Neem een spa dagje.