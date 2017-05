16 lichaamstaal trucs die je direct aardig maken

De hele dag sturen mensen signalen zonder aandacht aan hen te besteden. De manier waarop je je ogen beweegt, de manier waarop je een hand schud en ga zo maar door. Niet altijd komen deze goed over. Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om onbewuste signalen te verzenden met behulp van lichaamstaal, waardoor mensen je beter over je denken, of je in ieder geval het voordeel van de twijfel geven.

1. Voel je veilig en straal zelfvertrouwen uit

2. Iedereen is een vriend, tenzij het tegendeel wordt bewezen

3. Iedereen verdient respect, tenzij het tegendeel wordt bewezen

4. Vindt iedereen leuk, totdat ze het niet verdienen

5. Denk altijd na over wat je voor anderen kunt doen

6. Sta en loop rechtop, maar ontspannen

7. Glimlach als je een ruimte binnenkomt

8. Groet de menigte

9. Gebruik een stevige maar zachte handdruk

10. Maak oogcontact als je de hand schud

11. Zorg voor een open houding

12. Richt jezelf naar de persoon waarmee je praat

13. Leun niet op of tegen voorwerpen

14. Maak van je neutraal gezicht een blij gezicht

15. Verbreek niet direct oogcontact

16. Luister actief als iemand tegen je praat