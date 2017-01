17 verrassende redenen waarom stellen trouwen (en liefde heeft er niets mee te maken)

Koppels die de stap nemen om te gaan trouwen, doen het doorgaans omdat ze verliefd zijn en van elkaar houden. Maar verrassend genoeg zijn er vele mensen die trouwen om redenen die niets te maken hebben met liefde. Bekijk hieronder 17 redenen verrassende redenen waarom stellen gaan trouwen, die zijn opgebiecht op online platform en app Whisper, waar mensen werkelijke gedachten en gevoelens delen.

1. Ik trouw alleen met mijn verloofde omdat de man waarvan ik houd met iemand anders is getrouwd.

2. Ik ben bang om voor eeuwig alleen te zijn en ben moe van de dating scene (een vrouw in de 30).

3. Ik trouw met hem voor zijn geld. Kan me niet schelen als dat me een egoïstische golddigger maakt. Ik zal nooit meer dakloos zijn, ongeacht wat er nodig is.

4. Ik trouw alleen met hem om onze zoon. Als ik een single moeder zou zijn zou het leven van mijn zoon onstabiel zijn. Zijn geluk komt op de eerste plaats.

5. Ik trouw alleen met mijn vriendin omdat mijn familie het van me verwacht.

6. Ik trouw alleen met hem omdat het de enige manier is om van mijn familie te ontsnappen. Ze zijn ondraaglijk.

7. Ik ga trouwen zodat ik het me kan veroorloven om naar de universiteit te gaan.

8. Ik trouw alleen maar met mijn vriend omdat hij wil trouwen. Ik zie het doel van trouwen niet.

9. Ik ga trouwen over een week. Ik denk dat de enige reden is omdat ik mijn hond niet wil verliezen.

10. Ik trouw alleen met haar omdat ik dan seks zonder condoom kan hebben.

11. Ik trouw alleen maar omdat ik zo opgesloten zit in de relatie om weg te gaan.

12. Ik vertel mensen dat ik enthousiast ben over mijn bruiloft, terwijl ik van binnen bang ben. Ik voel dat ik alleen met hem trouw om iedereen in mijn familie te behagen.

13. Ik trouw alleen met mijn verloofde om financiële zekerheid. Zonder hem zou ik mijn auto niet kunnen betalen. En zou ik dakloos zijn.

14. Ik denk niet dat ik nog van mijn verloofde hou. Ik trouw alleen met hem omdat ik mensen niet wil vertellen dat de bruiloft niet door gaat.

15. De enige reden waarom ik ga trouwen is om de bruiloft.

16. Ik ben bang dat ik alleen met mijn verloofde trouw omdat zijn salaris me kan helpen mijn dromen te bereiken.

17. Ik trouw alleen maar omdat het te laat is om terug te krabbelen want de voorbereidingen zijn al aan de gang.