18 herkenbare dingen als je verhuist van een klein dorp naar een grote stad

Als je je hele leven lang in een klein dorp of een kleine stad hebt gewoond, en ineens gaat verhuizen naar een grote stad, kan dat nogal angstaanjagend zijn. Maar soms is een verhuizing gewoon nodig, om wat voor reden dan ook. Er zullen veel dingen veranderen, dus zetten we hier 18 herkenbare dingen op een rij.

1. Je bent eigenlijk verrast om te ontdekken dat niet iedereen iedereen kent.

2. Autorijden kun je beter niet doen want je vindt moeilijk een parkeerplaats en als je er al een vindt kost het veel geld.

3. Google maps, Uber en het openbaar vervoer worden je nieuwe beste vrienden.

4. Je bent gestopt met het tellen van het aantal vreemdelingen die je al hebt ontmoet.

5. Een appartement vinden gaat niet zo snel als je hebt gedacht.

6. Zelfs als het je lukt om er een te vinden, gaat een groot deel van het geld dat je verdient naar de huur.

7. Mensen kijken je gek aan als je ze groet.

8. Het leven in een grote stad betekent dat je veel bezoek krijgt, want iedereen wilde daar altijd al naar toe.

9. Soms vraag je je af of het altijd zo druk is in de stad.

10. Wat betekent dat je de mogelijkheid hebt om zo veel nieuwe vrienden te maken.

11. De stad zal ervoor zorgen dat er altijd iets te doen is, ongeacht welk tijdstip van de dag.

12. Je sociale agenda wordt snel en moeiteloos gevuld!

13. Je zult het belang van een budget inzien en het maken van een prioriteitenlijst van dingen die je nodig hebt vs dingen die je wilt hebben.

14. Je voelt je net een toerist, want deze zie je overal om je heen.

15. Je kunt nooit echt rust hebben, want er zullen altijd luide geluiden om je heen zijn.

16. Ook na 21:00 blijven dingen open.

17. Je voelt je zeer kwetsbaar, maar opgewonden tegelijkertijd!

18. Wat er ook gebeurt, je houdt je strakker vast aan je roots.