We hebben het allemaal druk, druk, druk. We hebben een baan, een huishouden, een sociaal leven en soms ook nog kinderen. Vaak doen we teveel tegelijk. Maar de realiteit is dat wanneer we te vaak proberen te veel te doen, we uiteindelijk uitgeput raken. Misschien voel je je zelfs nu zo. Misschien ben je de hele tijd moe of heb je moeite om gefocust te blijven. Misschien voel je je niet verbonden met je vrienden of je partner. Misschien voel je je depressief of angstig of gestrest. Dit is natuurlijk niet gezond. Hier 18 tekenen dat je teveel van jezelf vraagt, en dat het tijd is een stapje terug te doen.

1. Je bent moet en slaapt slecht

Als je je de hele tijd moe voelt of als je met slapeloosheid (of allebei) te maken hebt, zijn dit duidelijke signalen dat je te veel doet.

2. Je bent vaak ziek

Iedereen krijgt af en toe een verkoudheid of de griep, maar als je de hele tijd ziek bent, kan er iets mis zijn.

3. Hoofdpijn en maagpijn

Zelfs als je lijdt aan migraine of spijsverteringsproblemen hebt, kunnen constante opflakkeringen een symptoom een teken van stress zijn. Als je merkt dat je lichaam meer pijn en ongemak ervaart dan normaal, pak dan je stress aan.

4. Sportletsels

Als je vaak sportblessures en -stress ervaart, train je misschien te hard of ga je te veel fysieke uitdagingen aan.

5. Je voelt je overweldigd

We voelen ons allemaal zo nu en dan overweldigd, maar als je regelmatig het gevoel hebt dat dingen uit de hand lopen en het lijkt alsof je nergens grip op kunt krijgen, is het misschien tijd om te pauzeren.

6. Je vergeet dingen

Nogmaals, iedereen vergeet soms dingen, maar als je opmerkelijke verwarring of vergeetachtigheid opmerkt, kan dit een teken zijn van te veel stress.

7. Je voelt je gestrest, angstig of boos

Als je het gevoel hebt dat je tegen iemand wilt schreeuwen of de hele tijd op het punt staat te ontploffen, is dit niet goed. Natuurlijk is het normaal dat je je soms nerveus, bezorgd of boos voelt, maar als het lijkt alsof je in een constante staat van irritatie en angst verkeert, is het waarschijnlijk tijd om hulp te zoeken of om je takenlijst te verminderen.

8. Je voelt je verdrietig, gedeprimeerd of wanhopig

Een beetje verdriet is natuurlijk, zelfs gezond. Klinische depressie is echter gevaarlijk en moet heel serieus worden genomen. Als je voelt dat je het grootste gedeelte van de tijd depressief, triest of ongelukkig bent, zoek dan hulp.

9. Je maakt vaak ruzie

Als jij en je partner nauwelijks bij elkaar kunnen zijn zonder ruzie te maken, of als je vaker dan normaal conflicten in je relatie ervaart, kan dit een teken zijn dat er wat mis is.

10. Je haalt uit naar je kinderen

We hebben allemaal momenten gehad waarop we boos reageren tegen onze kinderen, maar als je merkt dat je vaak opvliegend bent of gemakkelijk gefrustreerd raakt over je kinderen voor normale situaties, kan dit een teken zijn dat je gestrest raakt.

11. Je isoleert jezelf en hebt het gevoel dat je niet sociaal genoeg bent

Sommige mensen hebben elk weekend een sociale bijeenkomst of activiteit. Anderen wat minder vaak. Jij weet wat normaal voor je is, dus als je je geïsoleerd begint te voelen of als je vrienden en familie niet zo vaak ziet als je zou willen, dan is er misschien iets mis.

12. Je bent te snel beledigd

Als elke sociale interactie je gekwetst of geërgerd laat voelen, kan dit een teken zijn dat je je kwetsbaar voelt omdat je emotioneel gespannen bent.

13. Je hebt destructieve gewoonten

Als we proberen alles bij te houden, kunnen we slechte gewoonten ontwikkelen en vertrouwen op coping-gedrag dat schadelijk is voor ons lichaam, onze geest en onze ziel. Drugs gebruiken, te veel drinken en zelfs te veel geld uitgeven, kan verslavend werken. Wanneer dit gebeurt, is het tijd om een ​​stap terug te doen om te beseffen dat we deze quick-fixes vaak gebruiken om te proberen onszelf beter te laten voelen, in plaats van de stress aan te pakken.

14. Je slaat spirituele tijd over

Als je meditatie, yoga, de kerk, of een gebed overslaat omdat je denkt dat je geen tijd hebt, probeer dan te pauzeren en prioriteiten opnieuw te beoordelen.

15. Je mist afspraken en evenementen

Als je je niet aan afspraken en toezeggingen kunt houden omdat je het niet kan bijhouden of als je het gewoon vergeet, is je agenda waarschijnlijk te vol.

16. Je maakt fouten op het werk

Vaak kan ons drukke privéleven doorwerken in ons werkleven. Als je te veel op je neemt buiten kantoor, merk je misschien dat je niet gefocust bent of niet in staat bent om je werk goed te doen. Omgekeerd, als je te veel werk op je neemt en je merkt dat je het niet kunt laten gaan als je thuis bent, is het waarschijnlijk tijd om je werk-privé balans te heroriënteren.

17. Je hebt financiele problemen

Als we gestrest zijn, kunnen we vaak onze financiën niet aan. We spenderen niet alleen meer om met stress om te gaan (het is makkelijker om uit eten te gaan dan om het avondeten te maken), maar we kunnen ook onze rekeningen vermijden en te laat betalen.

18. Het huis is rommelig

Als je het gevoel hebt constant rond te rennen en je hebt nooit tijd om je huis schoon te maken, laat staan ​​te ontspannen, is het tijd om opnieuw prioriteiten te stellen. Een rommelig, ongeorganiseerd huis kan bijdragen aan de chaos van ons leven.