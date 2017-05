20 dingen die alleen creatieve mensen begrijpen

Creatieve mensen denken en handelen anders dan de gemiddelde persoon. Dat is wetenschappelijk bewezen. Hun hersenen zijn letterlijk op een unieke manier bedraad. Als je creatieve personen kent, heb je waarschijnlijk momenten ervaren waarop het lijkt alsof ze in een compleet andere wereld dan jou leven. De waarheid is, dat ze dat ook doen. Maar hen proberen te veranderen zal lang niet zo effectief zijn als een poging om ze te begrijpen. Onthoudt deze 20 dingen:

1. Hun creatieve geest is altijd bezig.

2. Ze betwijfelen alles wat andere mensen direct aannemen.

3. Creatieve mensen zijn liever authentiek dan populair en blijven trouw aan wie ze zijn.

4. Ze hebben moeite om bezig te blijven met een taak.

5. Ze creëren op hun eigen ritme met meerdere tussen periodes.

6. Ze hebben tijd nodig om hun ziel te voeden.

7. Ze hebben ruimte nodig om te creëren.

8. Creatieve mensen sluiten de hele wereld uit als ze gericht zijn op het werk.

9. Ze hebben diepe gevoelens.

10. Ze leven op het randje van vreugde en depressie.

11. Ze denken en spreken in verhalen.

12. Ze hebben elke dag te maken met weerstand.

13. Zij nemen hun werk persoonlijk.

14. Ze hebben moeite met in zichzelf te geloven.

15. Ze zijn zeer intuïtief.

16. Ze stellen vaak dingen uit.

17. Ze zijn verslaafd aan creatieve stroom.

18. Ze hebben moeite projecten af te maken.

19. Ze zien patronen beter dan anderen.

20. Ze zullen nooit volwassen worden.