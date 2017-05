20 herkenbare dingen voor mensen die niet van trainen houden

Het is belangrijk om te trainen en in vorm te blijven, ook voor een gezonde levensstijl. Wij weten dat, maar het probleem is, dat niet iedereen zo denkt. Sommige mensen willen helemaal niet trainen. Hier zijn een aantal dingen die herkenbaar zijn voor zulke mensen.

1. Je blijft allerlei redenen bedenken waarom je niet hoeft te trainen.

2. Je wordt moe van mensen die je blijven vertellen hoe en waarom je moet trainen.

3. Je hebt al heel vaak geprobeerd je te gaan inschrijven op de sportschool.

4. Echter, je hebt altijd iets beters te doen.

5. Als je kijkt naar mensen die fit zijn en de motivatie hebben om naar de sportschool te gaan en goed te eten, heb je het gevoel alsof ze behoren tot een andere soort.

6. Echt, eten deze mensen nooit pizza?

7. Je hebt geprobeerd om een ​​alternatieve training te vinden, maar dat is je niet gelukt.

8. Voor jou, is de sportschool een plek vol martel apparaten.

9. Als je toch eens gaat trainen, blijf je kijken naar je horloge en vraag je je af waarom de tijd zo langzaam gaat.

10. En je probeert om de sportschool zo snel mogelijk te verlaten. Zo snel dat je meer traint tijdens het rennen uit de sportschool dan in de sportschool.

11. Je bent geen vrienden met mensen die je salades blijven voorschotelen.

12. Als je eens een groepsles volgt, ga je achter in de klas staan zodat niemand ziet hoe onhandig en vreemd je bent als je beweegt.

13. Je hebt stiekem een ​​hekel aan mensen die niet zweten als ze trainen.

14. Als je hebt geprobeerd om yoga te doen, verwondt je uiteindelijk jezelf.

15. Je neemt te veel pauzes wanneer je probeert te trainen.

16. Of je controleert constant je telefoon.

17. Na een sit-up ben je praktisch klaar met de training.

18. Je doet er een uur over om een afspeellijst te maken die je door de training zal helpen.

19. Je zegt jezelf elke dag dat het vandaag anders zal zijn, vandaag ga je beginnen.

20. Als het je dan eindelijk lukt om een beetje te trainen, geef je jezelf een ongezonde beloning.