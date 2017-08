20 kwaliteiten die je soulmate zou moeten hebben

Het is makkelijk om een lijst te maken met wat je onaantrekkelijk vindt bij je partner, maar het identificeren van de kwaliteiten die iemand voor langere tijd aantrekkelijk maken, is ietsje moeilijker. Welke kwaliteiten moet iemand bezitten die de rol als je levenspartner vervult? Niet iedereen heeft een checklist voor de ideale partner – sommigen weten het gewoon. Maar ongeacht of je je instinct wel of niet wilt volgen, het kan geen kwaad om te weten of hij je soulmate is. Als er iemand in je leven is met deze 20 kwaliteiten, laat hem niet los.

1. Hij ondersteunt je passies en beslissingen.

2. Hij voegt waarde toe aan je leven.

3. Hij is helemaal gek van jou.

4. Hij aanbid je.

5. Hij is bereid om compromissen te sluiten.

6. Hij behandelt je familie net zo goed.

7. Hij waardeert je mening.

8. Hij houdt net zoveel van zichzelf als hij van jou houdt.

9. Hij is betrouwbaar.

10. Hij vrolijkt je op, en geeft je geen slecht gevoel.

11. Hij heeft een leven buiten jou.

12. Hij houdt geen wrok.

13. Hij brengt het beste in je naar boven.

14. Hij houdt van alles van jou, je goede maar ook je slechte kanten.

15. Hij is verantwoordelijk voor zijn fouten.

16. Hij kan zich kwetsbaar voor je opstellen.

17. Hij laat je weten als je fout bent wanneer het nodig is.

18. Hij laat je jezelf zijn.

19. Hij is betrouwbaar.

20. Het is makkelijk om met hem te zijn.