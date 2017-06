20 Time Management lessen die je moet beheersen in je twintiger jaren

Een van de moeilijkste vaardigheden aan het begin van je carrière is time management. Je kunt veel tijd verspillen door teveel tegelijk te willen doen of je te focussen op onbelangrijke details. Time management is een van de belangrijkste vaardigheden die je zou moeten beheersen. Hier zijn een aantal time management lessen die je zou moeten beheersen in je twintiger jaren.

1. Er is niet zoiets als “niet genoeg tijd.” De enige reden dat je iets niet hebt afgemaakt is omdat je het niet de vereiste prioriteit hebt gegeven.

2. Dagen gaan altijd sneller dan je verwacht, dus plan wat extra tijd voor een taak.

3. Niet elke dag is je dag en sommige dagen kun je gewoon geen taken afmaken. Maar er zullen dagen zijn wanneer je zeer productief bent en lang door kunt werken, maak daar dus gebruik van.

4. Zoek activiteiten die zowel je professionele als je persoonlijke leven ten goede komen. Op die manier hoef je geen tijd te verspillen aan iets waar je niets aan hebt.

5. Ken het verschil tussen vooruitstrevend zijn en een burn-out.

6. Probeer om multitasking te vermijden, je zult meestal je focus kwijt raken.

7. Er is altijd een manier om afleiding onder controle te houden. Gebruik desnoods apps als je dit moeilijk vindt.

8. Begin klein. Maak een kleine maar belangrijke taak af en je zult zien hoe gemakkelijk het is om je te concentreren op de grote dingen.

9. Een perfectionist zijn met dagelijkse activiteiten kan een beetje moeilijk zijn om aan te kunnen.

10. Ga er niet vanuit dat hoe langer de werktijden zijn, hoe productiever je bent.

11. Je moet leren hoe onderscheid te maken tussen werk dat grondig denken vereist en werk waarvoor het niet nodig is. Als je om de twee minuten pauze neemt om na te denken over iets, zul je alleen langzamer worden.

12. Je kunt het beste na het lezen van een e-mail direct antwoord geven als het maar een paar minuten in beslag neemt.

13. Als je een grote, intimiderende taak voor je hebt, probeer te kijken naar de stappen.

14. Als het langer dan 20 minuten duurt om een bepaalde taak te starten, verander de taak.

15. Begin de dag met een taak die top prioriteit heeft en laat datgene dat minder prioriteit heeft voor later.

16. Het is heel belangrijk om dat ene ding dat je echt moet doen te weten. Stel prioriteiten op een manier zodat je die belangrijke taak af krijgt.

17. Het is belangrijk dat je kunt delegeren. Je kunt niet alles zelf doen.

18. Maak notities.

19. De grootste vijand is uitstel.

20. Zet een “niet storen” bordje wanneer je absoluut het werk gedaan moet krijgen.