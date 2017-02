Het eten wat wij, de gewone mens, in het vliegtuig krijgen voorgeschoteld, is meestal alles behalve echt lekker. Maar als je geluk hebt en Buisness Class mag vliegen, kun je in diverse vliegtuigen de heerlijkste culinaire hoogstandjes te eten krijgen. We zetten hier enkele heerlijke maaltijden op een rij.

Een bericht gedeeld door Live To Eat At 30,000 Feet (@eatflyyum) op 6 Jul 2016 om 7:59 PDT

Een bericht gedeeld door Dine High Club® ✈️🍴 (@dinehighclub) op 31 Dec 2016 om 5:44 PST

Een bericht dat is gedeeld door @ynwafoodie op 17 Sep 2016 om 2:57 PDT

Een bericht gedeeld door Jeffrey (@teixeira.jeffrey) op 12 Sep 2016 om 3:15 PDT

Een bericht gedeeld door Dine High Club® ✈️🍴 (@dinehighclub) op 21 Feb 2017 om 3:24 PST

Een bericht gedeeld door Linda Le (@pho_gobbler) op 19 Okt 2016 om 5:44 PDT

Een bericht gedeeld door 소피아 (@fstsophia) op 29 Sep 2016 om 5:04 PDT

Een bericht gedeeld door Suzy (@suzy_rf36) op 25 Jan 2017 om 8:43 PST

Een bericht gedeeld door sharron (@sharronxe) op 20 Feb 2017 om 9:37 PST

Een bericht gedeeld door yurikomatsuoka (@yurihina) op 6 Feb 2017 om 2:55 PST

Een bericht dat is gedeeld door @acoco150 op 2 Feb 2017 om 5:57 PST

Een bericht gedeeld door tommy1207 (@tommy1207) op 28 Jan 2017 om 8:21 PST

Een bericht gedeeld door airFormosa.tw (@airformosa) op 29 Jan 2017 om 12:12 PST

Een bericht gedeeld door meow (@meow.m.e.o.w) op 25 Jan 2017 om 10:09 PST

Een bericht gedeeld door Rachel Nam (@rachelhknam) op 23 Jan 2017 om 7:18 PST

Een bericht gedeeld door airFormosa.tw (@airformosa) op 23 Dec 2016 om 9:33 PST

Een bericht gedeeld door Joe C. (@jojonyc1201) op 11 Dec 2016 om 2:02 PST

Een bericht gedeeld door Jacob Molin (@jacob_molin) op 1 Dec 2016 om 2:54 PST

Een bericht gedeeld door San Diego life (@wangjae_lee) op 21 Nov 2016 om 1:55 PST