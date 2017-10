21e editie Kunstmaand Ameland

Waddeneiland Ameland staat in november alweer voor de 21e maal volledig in het teken van kunst. Meer dan honderd kunstenaars uit binnen- en buitenland bewijzen individueel of in groepsverband hun talenten op tientallen bijzondere locaties op het eiland. Velen van hen laten zich inspireren door de natuur, gebruiken natuurlijke materialen of geven op een andere manier uitdrukking aan het thema Tweede Natuur. Disciplines variëren van schilderkunst, fotografie, beelden en keramiek tot glas. Ook zijn er meerdere kunstprojecten. Behalve aan kunst, biedt Kunstmaand Ameland podium aan verschillende bekende artiesten als schrijver Hans Dorrestijn en de zangeressen Janne Schra, Elske DeWall en Iris Kroes. Daarnaast slaan het Noordelijk Film Festival en Kunstmaand Ameland opnieuw de handen ineen, met als resultaat een uitgebreid programma met Scandinavische films.

De officiële opening van Kunstmaand Ameland (1 t/m 30 november) vindt plaats op woensdag 1 november. Het thema van 2017 is Kunst als Tweede Natuur.

www.kunstmaandameland.com