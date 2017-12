23 Tips om gemotiveerd te worden en te trainen

Wij willen er allemaal goed uitzien, maar doen er niet allen iets aan. Als je niet tevreden bent met de manier waarop je eruit ziet als je in de spiegel kijkt, is het tijd om er wat aan te doen. Als eerste zal je gemotiveerd moeten zijn. We hebben hier dan ook 23 tips om gemotiveerd te raken om te trainen.

1. Beantwoord deze vraag naar waarheid. Wil jij er niet goed uitzien? Zo ja, dan moet je beginnen er wat aan te doen.

2. Pak een oude spijkerbroek. Dan kan je zien hoe tijd en slechte eetgewoonten ervoor gezorgd hebben dat je niet meer in je favoriete spijkerbroek past.

3. Kijk naar oude foto’s. Bijna altijd zien we er op oude foto’s beter uit.

4. Verander je leven niet van de ene op de andere dag. Overdrijf nooit je trainingsregime. Begin langzaam en besteed een paar weken aan het warmlopen om aan deze nieuwe levensstijl te wennen.

5. Vergelijk jezelf. Heeft een van je vriendinnen een lichaam waar je van droomt? Zeg dan elke dag zachtjes tegen jezelf dat je een betere lichaamsbouw wilt hebben dan die vriendin.

6. Pak het gebied wat te dik is vast. Het is niet erg leuk om te doen, maar het is de gemakkelijkste manier om te zien hoeveel vet je eigenlijk hebt.

7. Bekijk een paar vóór en na video’s op youtube. Er zijn duizenden trotse fitnessfreaks die er vroeger niet allemaal zo uit zagen. Bekijk de video’s en laat je inspireren.

8. Leer van ervaringen. Praat met iemand die vroeger te maken had met overgewicht. Of lees ervaringen van mensen online die hun leven hebben veranderd na slechts enkele maanden trainen.

9. Verwacht geen magische resultaten. Dit is een grote fout die de meeste mensen tegenkomen wanneer ze aan een nieuw trainingsregime beginnen. Ze trainen een maand en verwachten wonderen. Al het gewicht is in meerdere jaren eraan gekomen, dan zal het ook even duren voordat het eraf gaat.

10. Gebruik een activity tracker. Met een activity tracker kan je gemotiveerd blijven om je gezondheids- en fitnessdoelen te bereiken, door je activiteit, lichaamsbeweging, slaap, gewicht en meer te volgen.

11. Koop een jurk die een paar maten kleiner is. Begin met trainen en doe eens in de week op je rustdag je jurk aan en kijk of het beter past. Een paar maanden verder, zal je zien dat die eens zo strakke jurk je nu perfect past.

12. Zorg voor een workout buddy. Een workout buddy kan wonderen verrichten voor je motivatie om te trainen. Niet alleen zullen jullie elkaar pushen, maar er zal ook veel concurrentie in de lucht zijn om er fitter uit te zien dan de andere persoon.

13. Laat je resultaten zien aan mensen die er toe doen. Als je merkt dat je slanker wordt, ga dan voor de spiegel staan ​​en deel je gedachten met een geliefde. Soms is alles wat je nodig hebt iemand anders die je verbetering opmerkt om je beter te voelen en meer gemotiveerd te worden om te trainen.

14. Neem voor en na foto’s. Begin met het nemen van een foto van jezelf. En als je eenmaal begint met trainen, neem elke maand een nieuwe set na-foto’s. Geef het een paar maanden de tijd om de foto’s te vergelijken. De kans is groot dat je aangenaam verrast zult zijn om de nieuwe jij te zien.

15. Eet gezond. Zet voldoende vers fruit en groenten in je koelkast. Je zult je licht en goed voelen na elke maaltijd. En je huid zal in slechts een paar weken stralend zijn.

16. Honger jezelf niet uit. Je hebt veel energie nodig om te trainen. Door jezelf uit te hongeren, zal je vermoeid zijn en je afgemat voelen, wat je alleen maar verder ontmoedigt.

17. Doe niet aan crash-diëten. De meeste vrouwen houden van een crashdieet, omdat ze beloven dat je snel afvalt. Begin daar niet aan want de kilo’s vliegen er nog harder aan na afloop.

18. Plan voor grote evenementen. Maak je klaar om je voor te bereiden op een groot evenement dat over een paar maanden plaats vindt, zoals een bruiloft. Maar geef jezelf minstens vier tot zes maanden om een ​​betere transformatie te zien.

19. Kies een geweldige afspeellijst. Goede muziek kan helpen je te motiveren en je van energie te voorzien tijdens een training.

20. Markeer je agenda. Motiveer jezelf door de keren dat je een volledige workout hebt voltooid te markeren. Het zal je zeker motiveren om harder en regelmatiger te trainen.

21. Wissel van workouts. Te veel van hetzelfde kan saai zijn. Dus wissel om de paar weken van workouts. Het zal je lichaam beter helpen en voorkomen dat je je verveelt.

22. Koop mooie warkout kleding. Als je er goed uitziet terwijl je aan het sporten bent, zul je harder werken om van die lelijke gebieden af ​​te komen.

23. Meet jezelf. Ga niet te vaak op de weegschaal staan. Spieren wegen zwaarder dan vet, dus zou je gedemotiveerd kunnen raken. In plaats daarvan meet je je lichaam op verschillende plaatsen en zie je hoeveel centimeters ervan zijn gegaan.